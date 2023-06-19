Доктор Мясников назвал тошноту возможным симптомом инфаркта и опухоли мозга

«Абдоминальная форма инфаркта, когда болит живот, тошнота, рвота, даже врачи не могут сразу распознать. Надо посмотреть на обильный пот и проверить пульс – это может быть проявление сердечной проблемы», - объяснил медик.

По словам врача общей практики и кардиолога Мясникова, наиболее часто людей тошнит, когда возникают пищевые токсикоинфекции, обычно вызываемые заражением стафилококками и норовирусом. Кроме того, этот эффект могут взывать лекарства (например, препараты для лечения сахареного диабета и гипертонии).В некоторых случаях чувство тошноты провоцируют очень серьезные патологии. Доктор Мясников назвал тошноту возможным симптомом инфаркта.Также, добавил Мясников, чувство тошноты может появляется при заболевании диабетом, болезнях ЖКТ. Другая возможная опасная причина – это опухоль мозга.Специалист подчеркнул, что при внезапном появлении икоты и при ее повторяющихся эпизодах необходимо искать причину подобного изменения, обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что икота может быть проявлением очень серьезных проблем со здоровьем

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