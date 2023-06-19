Доктор Мясников назвал тошноту возможным симптомом инфаркта и опухоли мозга
Врач Александр Мясников предупредил россиян, что тошноту могут вызывать как безобидные состояния, так и серьезные заболевания.
По словам врача общей практики и кардиолога Мясникова, наиболее часто людей тошнит, когда возникают пищевые токсикоинфекции, обычно вызываемые заражением стафилококками и норовирусом. Кроме того, этот эффект могут взывать лекарства (например, препараты для лечения сахареного диабета и гипертонии).
В некоторых случаях чувство тошноты провоцируют очень серьезные патологии. Доктор Мясников назвал тошноту возможным симптомом инфаркта.
«Абдоминальная форма инфаркта, когда болит живот, тошнота, рвота, даже врачи не могут сразу распознать. Надо посмотреть на обильный пот и проверить пульс – это может быть проявление сердечной проблемы», - объяснил медик.
Также, добавил Мясников, чувство тошноты может появляется при заболевании диабетом, болезнях ЖКТ. Другая возможная опасная причина – это опухоль мозга.
Специалист подчеркнул, что при внезапном появлении икоты и при ее повторяющихся эпизодах необходимо искать причину подобного изменения, обращаться к врачу.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что икота может быть проявлением очень серьезных проблем со здоровьем.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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