Невролог Шиндряева: икота может возникать как симптом рака и инсульта
Невролог Наталья Шиндряева: стойкая икота иногда оказывается проявлением серьезных проблем со здоровьем.
По словам врача-невролога Шиндряевой,
«икота может сигнализировать о раке и инсульте».
В разговоре с «Лентой.ру» специалистка отметила, что икоту в виде непроизвольного спазма диафрагмы часто вызывают прием чрезмерно горячей или холодной пищи, а также газированных и спиртных напитков, переедание и стрессы. Ключевым признаком доброкачественной икоты является кратковременность. Длительная икота, которая длится сутками, должна обследоваться врачом.
«Икота может быть симптомом повреждения блуждающего и диафрагмального нервов из-за зоба (гипертрофии щитовидной железы), рефлюксной болезни, кисты пищевода, грыжи межпозвонковых дисков, заболевания почек, сахарного диабета», - добавила невролог Шиндряева.
Помимо этого, икоту может спроецировать интоксикация организма и заболевания ЦНС.
Также эксперт перечислила наиболее опасные патологии, при которых возникает икота.
- Инсульт.
- Рак пищевода.
- Рассеянный склероз.
- Болезнь Паркинсона.
- Энцефалит.
- Нейросифилис.
- Пневмония.
- Повреждение мозга вследствие травмы головы.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Наталья Шиндряева
Здоровье
врач-невролог
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