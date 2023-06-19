Невролог Шиндряева: икота может возникать как симптом рака и инсульта

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икота

Невролог Наталья Шиндряева: стойкая икота иногда оказывается проявлением серьезных проблем со здоровьем.

По словам врача-невролога Шиндряевой,

«икота может сигнализировать о раке и инсульте».

В разговоре с «Лентой.ру» специалистка отметила, что икоту в виде непроизвольного спазма диафрагмы часто вызывают прием чрезмерно горячей или холодной пищи, а также газированных и спиртных напитков, переедание и стрессы. Ключевым признаком доброкачественной икоты является кратковременность. Длительная икота, которая длится сутками, должна обследоваться врачом.

Икота может возникать как предупреждение о развитии инсульта и рака


«Икота может быть симптомом повреждения блуждающего и диафрагмального нервов из-за зоба (гипертрофии щитовидной железы), рефлюксной болезни, кисты пищевода, грыжи межпозвонковых дисков, заболевания почек, сахарного диабета», - добавила невролог Шиндряева.

Помимо этого, икоту может спроецировать интоксикация организма и заболевания ЦНС.

Икота – неожиданный признак рака


Также эксперт перечислила наиболее опасные патологии, при которых возникает икота.
  • Инсульт.
  • Рак пищевода.
  • Рассеянный склероз.
  • Болезнь Паркинсона.
  • Энцефалит.
  • Нейросифилис.
  • Пневмония.
  • Повреждение мозга вследствие травмы головы.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Наталья Шиндряева
Наталья Шиндряева
Здоровье
врач-невролог
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Икота может быть признаком серьезных проблем со здоровьем
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Теги : икота, признаки болезней, Наталья Шиндряева
Невролог Шиндряева: икота может возникать как симптом рака и инсульта
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