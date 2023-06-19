Невролог Шиндряева: икота может возникать как симптом рака и инсульта

«икота может сигнализировать о раке и инсульте».

«Икота может быть симптомом повреждения блуждающего и диафрагмального нервов из-за зоба (гипертрофии щитовидной железы), рефлюксной болезни, кисты пищевода, грыжи межпозвонковых дисков, заболевания почек, сахарного диабета», - добавила невролог Шиндряева.

Инсульт.

Рак пищевода.

Рассеянный склероз.

Болезнь Паркинсона.

Энцефалит.

Нейросифилис.

Пневмония.

Повреждение мозга вследствие травмы головы.

По словам врача-невролога Шиндряевой,В разговоре с «Лентой.ру» специалистка отметила , что икоту в виде непроизвольного спазма диафрагмы часто вызывают прием чрезмерно горячей или холодной пищи, а также газированных и спиртных напитков, переедание и стрессы. Ключевым признаком доброкачественной икоты является кратковременность. Длительная икота, которая длится сутками, должна обследоваться врачом.Помимо этого, икоту может спроецировать интоксикация организма и заболевания ЦНС.Также эксперт перечислила наиболее опасные патологии, при которых возникает икота.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках , указывающих на слабую иммунную систему.

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