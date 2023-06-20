Пульмонолог объяснил, какая одышка говорит о смертельно опасной болезни легких

«Чем больше степень бронхиальной обструкции, тем выше выраженность одышки. У пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ одышка отмечается уже в покое», - объяснил пульмонолог «Газете.Ru».

Профессор Айсанов объяснил в интервью, что в случае ХОБЛ (расшифровывается как хроническая обструктивная болезнь легких) происходит сужение просвета бронхов. В результате этого нарушения легкие получают меньшее количество кислорода, что и приводит к возникновению одышки. Пульмонолог предупредил: ХОБЛ является серьезным заболеванием, которое может прогрессировать в своей тяжести и привести к смертельному исходу.По словам Заурбека Айсанова, о смертельно опасной болезни легких у человека может говорить одышка. Связь между ними прямая – чем тяжелее заболевание легких, тем сильнее ощущается дискомфорт от возникающей одышки.Врач добавил, что самому высокому риску заболевания ХОБЛ подвержены курильщики и люди, проживающие в местах с загрязненным воздухом. Выявить наличие легочного заболевания можно с помощью специального теста – спирометрии.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , указывающих на слабую иммунную систему.

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