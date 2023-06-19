Терапевт Ильинская: усталость и дневная сонливость могут указывать на слабую иммунную систему
Терапевт Тамара Ильинская перечислила симптомы слабой иммунной системы.
Иммунная система организма может ослабевать по разным причинам – из-за перегрузок и недостатка отдыха, стресса, бессонницы, плохого питания. Кроме того, существуют заболевания, способные изменять механизмы функционирования иммунной системы и вести к ее ослаблению, – ВИЧ, корь, аутоиммунные заболевания (например, сахарный диабет 1 типа и целиакия). Говоря об этом, врач-терапевт Тамара Ильинская сообщила в беседе с «МедикФорум», какие симптомы могут указывать на слабую иммунную систему.
Частые инфекции. Если человек то и дело болеет, подхватывая одну инфекцию за другой, это может сигнализировать о том, что его иммунная система ослаблена.
«Иммунная система организма борется с патогенами, такими как вирусы, бактерии и другие микробы. У некоторых людей эта естественная защита развита лучше, чем у других», - констатировала врач.
Истощение, усталость, сонливость. Вы часто чувствуете усталость и сильную дневную сонливость? Если да, то за этим может скрываться слабая иммунная система, говорит медик.
«Иммунная защита работает внешне незаметно, лишь иногда вы можете ощущать признаки легкой инфекции, небольшую лихорадку.Данные признаки являются нормальными, они говорят о том, что система смогла успешно побороть проникший в тело возбудитель или патоген. Постоянное утомление является тревожным сигналом, с ним нужно обращаться к врачу», - заявила Ильинская.
Восприимчивость. К человеку со слабой иммунной системой «липнут» почти все возбудители, которые только можно заполучить – вирусы, бактерии, грибки и другие.
Затяжное течение болезни. Медик заявила, что человеческий организм способен самостоятельно бороться с большинством патогенов. Если человек более не только часто, но и серьезно, подолгу – его иммунная система может быть не на высоте.
Подверженность аллергии. По словам терапевта, при ослабленном иммунитете тело не может бороться с аллергенами, возникает подверженность разного рода аллергиям.
Плохое заживление ран. Если полученные повреждения заживают медленно и болят, это также может быть связано с отсутствием должной защиты.
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