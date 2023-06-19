Терапевт Ильинская: усталость и дневная сонливость могут указывать на слабую иммунную систему

«Иммунная система организма борется с патогенами, такими как вирусы, бактерии и другие микробы. У некоторых людей эта естественная защита развита лучше, чем у других», - констатировала врач.

«Иммунная защита работает внешне незаметно, лишь иногда вы можете ощущать признаки легкой инфекции, небольшую лихорадку.Данные признаки являются нормальными, они говорят о том, что система смогла успешно побороть проникший в тело возбудитель или патоген. Постоянное утомление является тревожным сигналом, с ним нужно обращаться к врачу», - заявила Ильинская.

Иммунная система организма может ослабевать по разным причинам – из-за перегрузок и недостатка отдыха, стресса, бессонницы, плохого питания. Кроме того, существуют заболевания, способные изменять механизмы функционирования иммунной системы и вести к ее ослаблению, – ВИЧ, корь, аутоиммунные заболевания (например, сахарный диабет 1 типа и целиакия). Говоря об этом, врач-терапевт Тамара Ильинская сообщила в беседе с «МедикФорум», какие симптомы могут указывать на слабую иммунную систему.Если человек то и дело болеет, подхватывая одну инфекцию за другой, это может сигнализировать о том, что его иммунная система ослаблена.Вы часто чувствуете усталость и сильную дневную сонливость? Если да, то за этим может скрываться слабая иммунная система, говорит медик.К человеку со слабой иммунной системой «липнут» почти все возбудители, которые только можно заполучить – вирусы, бактерии, грибки и другие.Медик заявила, что человеческий организм способен самостоятельно бороться с большинством патогенов. Если человек более не только часто, но и серьезно, подолгу – его иммунная система может быть не на высоте.По словам терапевта, при ослабленном иммунитете тело не может бороться с аллергенами, возникает подверженность разного рода аллергиям.Если полученные повреждения заживают медленно и болят, это также может быть связано с отсутствием должной защиты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие люди бывают склонны к сердечным приступам.

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