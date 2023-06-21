Дефицит витамина D повышает риск диабета 2 типа - врач Гуреева

"Большинство людей не получают достаточного количества витамина D. Есть основания полагать, что дефицит витамина D у людей с предиабетом был связан с повышенным риском развития полномасштабного заболевания", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева, комментируя исследование специально для МедикФорум.

Обычно диабет 2 типа вызван факторами образа жизни, такими как избыточный вес или недостаточная физическая нагрузка, хотя это может передаваться по наследству.Новое исследование показало, что дефицит определенного витамина также может повысить риск заболевания.Научный обзор показал, что люди с дефицитом витамина D подвержены большему риску развития диабета 2 типа. Также известный как солнечный витамин, витамин D уже известен своими многочисленными преимуществами для здоровья, такими как уменьшение воспаления в организме.Все больше данных свидетельствует о том, что он поддерживает здоровый уровень сахара в крови и обмен веществ, возможно, аналогично его роли в иммунной регуляции.Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, можно ли использовать только добавки витамина D для снижения риска диабета 2 типа.Ранее МедикФорум писал о вреде кофе в жару.

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