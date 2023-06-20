Врач Гинзбург предупредил о вредных для сердца свойствах кофе в жару

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кофе на уличном столике

Употребление кофе в жаркую погоду оказывает вредное влияние на организм в жару при имеющихся проблемах с сосудами и сердцем, заявил известный специалист.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил о вредных для сердца свойствах кофе в жару. По его словам, людям, у которых имеются хронические сердечно-сосудистые нарушения или заболевания, в жару следует отказаться от приема данного напитка. Эксперт предупредил, что кофе лучше не пить в целом при названных проблемах, но в жаркую погоду оно может оказаться для сердечников и гипертоников особенно коварным и вредным.

«Если у человека есть артериальная гипертония, имеются перебои в работе сердца и он реагирует на кофе, то для него это нежелательный напиток, тем более в жару», – объяснил Михаил Гинзбург в интервью «Москве 24».

Специалист напомнил, что кофе обладает свойством повышать артериальное давление, специфическим образом воздействуя на сосуды. Его стимулирующий и тонизирующий эффект при повышенной чувствительности к кофеину провоцирует ухудшение самочувствия – усиление тревожности и беспокойства, потливости, учащение мочеиспускания и развитие обезвоживания.

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«В жаркую погоду все неприятные эффекты от кофе, включая риск нарушения терморегуляции и перегревания, могут усиливаться», - сообщил доктор Гинзбург.

Он отметил, что последствием выпитого в жару кофе могут стать перебои, возникающие в работе сердца.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в некоторых случаях сердечные приступы происходят в бессимптомной форме.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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