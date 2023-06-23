Кардиолог Варфоломеев рассказал что делать при солнечном ударе

Первое, что вы должны сделать при солнечном ударе, это быстрее уйти с солнца и жары. Лягте в затемненной и прохладной комнате. Обильное питье так же важно, как и отдых.

Если у вас есть серьезные симптомы, которые не проходят через несколько часов, вам следует обратиться к врачу.

Что делать, если вы получили солнечный удар: отдыхайте, много пейте и охладите голову

"Мера первой помощи при солнечном ударе – лечь, желательно в прохладном и затемненном помещении. Поднимите голову и постарайтесь отдохнуть", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Вашему телу нужна жидкость, предпочтительно в виде негазированной воды или теплого травяного чая. Пить небольшими глотками, чтобы жидкость сразу не вырвало снова".

Солнечный удар и детей и подростков

Если у маленьких детей случился солнечный удар, желательно обратиться к педиатру.

Подростки и взрослые должны обратиться к врачу, если симптомы не исчезают через несколько часов или если они ухудшаются, или если у них наблюдается нарушение сознания, спутанность сознания или обмороки. В последнем случае необходимо немедленно вызвать скорую помощь. В этом случае это может быть и тепловой удар.

Если вы слишком долго находитесь на солнце, существует риск солнечного удара, который проявляется такими симптомами, как головокружение, тошнота, рвота и головные боли.Еще одна вещь, которую вы можете сделать при солнечном ударе, это пить много жидкости.Влажная и прохладная ткань, которую вы положите на лоб или за шею, поможет вашему телу быстрее остыть.Ранее МедикФорум писал о вреде фруктов для печени.

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