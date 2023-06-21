Диетолог Арзамасцев сообщил об опасности фруктов для печени

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фрукты

Активное поедание фруктов летом может оказаться опасным для здоровье печени, предупредил диетолог Евгений Арзамасцев.

Именно летом россияне съедают наибольшее количество разных фруктов, ассортимент которых становится как никогда разнообразным в это время года. Но Диетолог Арзамасцев сообщил, что присутствие большого количества фруктов в ежедневном рационе может быть опасным для печени.

Врач констатировал, что фрукты насыщены таким видом натуральных сахаров как фруктоза. Ее влияние на печень бывает очень коварным – именно из-за фруктозы в органе может происходить интенсивное жироотложение.

«Если фруктоза поступает в избыточном количестве, то будет перерабатываться печенью в жиры, которые могут откладываться в ней», - сказал Евгений Арзамасцев в комментарии «Москве 24».

Диетолог напомнил, что печень в организме функционирует как его «естественный чистильщик» от токсинов   и других нежелательных и вредных веществ.

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«Чем больше человек съест вредной пищи, тем больше печень нагружается, перерабатывая ее».

Чтобы поддерживать орган в хорошем состоянии, врач посоветовал избегать употребления продуктов, содержащих искусственные добавки. Кроме того, в рационе должно быть как можно меньше жареной пищи, добавленного сахара, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Эксперт добавил, что переработка жирных продуктов перегружает печень и способствует ее истощению. Что касается сахара, то любители всего сладкого рискуют пострадать от жирового гепатоза.

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Евгений Арзамасцев
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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Теги : вред фруктов, проблемы с печенью, Евгений Арзамасцев
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