Диетолог Арзамасцев сообщил об опасности фруктов для печени

«Если фруктоза поступает в избыточном количестве, то будет перерабатываться печенью в жиры, которые могут откладываться в ней», - сказал Евгений Арзамасцев в комментарии «Москве 24».

«Чем больше человек съест вредной пищи, тем больше печень нагружается, перерабатывая ее».

Именно летом россияне съедают наибольшее количество разных фруктов, ассортимент которых становится как никогда разнообразным в это время года. Но Диетолог Арзамасцев сообщил, что присутствие большого количества фруктов в ежедневном рационе может быть опасным для печени.Врач констатировал, что фрукты насыщены таким видом натуральных сахаров как фруктоза. Ее влияние на печень бывает очень коварным – именно из-за фруктозы в органе может происходить интенсивное жироотложение.Диетолог напомнил, что печень в организме функционирует как его «естественный чистильщик» от токсинов и других нежелательных и вредных веществ.Чтобы поддерживать орган в хорошем состоянии, врач посоветовал избегать употребления продуктов, содержащих искусственные добавки. Кроме того, в рационе должно быть как можно меньше жареной пищи, добавленного сахара, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Эксперт добавил, что переработка жирных продуктов перегружает печень и способствует ее истощению. Что касается сахара, то любители всего сладкого рискуют пострадать от жирового гепатоза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сокращение потребляемого сахара может быть способом сохранить молодость.

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