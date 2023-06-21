Диетолог Арзамасцев сообщил об опасности фруктов для печени
Активное поедание фруктов летом может оказаться опасным для здоровье печени, предупредил диетолог Евгений Арзамасцев.
Именно летом россияне съедают наибольшее количество разных фруктов, ассортимент которых становится как никогда разнообразным в это время года. Но Диетолог Арзамасцев сообщил, что присутствие большого количества фруктов в ежедневном рационе может быть опасным для печени.
Врач констатировал, что фрукты насыщены таким видом натуральных сахаров как фруктоза. Ее влияние на печень бывает очень коварным – именно из-за фруктозы в органе может происходить интенсивное жироотложение.
«Если фруктоза поступает в избыточном количестве, то будет перерабатываться печенью в жиры, которые могут откладываться в ней», - сказал Евгений Арзамасцев в комментарии «Москве 24».
Диетолог напомнил, что печень в организме функционирует как его «естественный чистильщик» от токсинов и других нежелательных и вредных веществ.
«Чем больше человек съест вредной пищи, тем больше печень нагружается, перерабатывая ее».
Чтобы поддерживать орган в хорошем состоянии, врач посоветовал избегать употребления продуктов, содержащих искусственные добавки. Кроме того, в рационе должно быть как можно меньше жареной пищи, добавленного сахара, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Эксперт добавил, что переработка жирных продуктов перегружает печень и способствует ее истощению. Что касается сахара, то любители всего сладкого рискуют пострадать от жирового гепатоза.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сокращение потребляемого сахара может быть способом сохранить молодость.
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Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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