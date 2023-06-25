Врач Андреева: всего 15 шагов в день улучшают контроль сахара и уровень холестерина

«15 шагов активируют метаболические изменения в мышцах и других тканях, включая печень, кровеносные сосуды, жировую ткань и поджелудочную железу. Небольшая активность уменьшает воспаление в этих тканях, что способствует здоровой метаболической функции. Она также снижает повышенный уровень инсулина, что помогает контролировать уровень сахара и холестерина в крови», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Важность физических упражнений для хорошего здоровья совершенно бесспорна.По словам врача, всего 15 шагов может быть достаточно, чтобы улучшить контроль сахара в крови и уровень холестерина.Марго объяснила, что ключ в том, чтобы с чего-то начать, даже если это что-то простое, например вставать, чтобы потянуться через равные промежутки времени. Недавнее исследование показало, что вставание и движение каждые 30 минут — даже если это всего 15 шагов — активируют метаболические изменения, которые улучшают контроль сахара в крови и уровень холестерина.Хотя 15 шагов в день могут стать отличным началом, в идеале вы должны стремиться к большей физической активности.Андреева рекомендует еженедельно заниматься не менее 150 минут умеренной активности или 75 минут активной деятельности.Ранее МедикФорум писал о вреде загара.

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