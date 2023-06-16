Терапевт Белова: женщинам после 40 лет нужно обязательно есть продукты с кальцием

«Кальций является одним из самых важных питательных веществ, которое необходимо нашим костям, чтобы оставаться крепкими и здоровыми. Поэтому очень важно употреблять достаточно продуктов, богатых кальцием», - сообщила терапевт Белова в беседе с «МедикФорум».

По словам врача-терапевта Беловой, по мере старения тело претерпевает некоторые изменения. Одним из них является снижение содержания многих питательных веществ, в том числе кальция.Врач обратила внимание на то, что именно достаток кальция помогает женщинам сохранять внешнюю привлекательность, моложавость, подтянутую фигуру. В свою очередь, при дефиците кальция возникают предпосылки к раннему старению, остеопорозу. Женщинам после 40 лет нужно обязательно есть продукты с кальцием, заявила Александра Белова. Это помогает предотвратить проблему остеопороза и переломов, к которым женщины становятся особенно склонными после 50 лет.Добавление тофу в рацион помогает восполнять не только кальций – в нем много витамина D и белка, это хороший продукт для контроля уровня холестерина.Разнообразная капуста, брокколи, шпинат богаты, помимо кальция, еще и белком – их употребление позволяет сохранять хорошую физическую форму.Если нет непереносимости лактозы, следует употреблять сыр, молоко и кисломолочные продукты.Жирная морская рыба, включая сельдь и сардины, помогает не допустить дефицита кальция в организме при старении. Кроме того, это богатый источник ненасыщенных жирных кислот омега-3, полезных для профилактики многих «возрастных» проблем со здоровьем.Регулярно употребляя горстку насыщенного кальцием миндаля, женщины могут защитить себя от патологий, связанных с ухудшением состояния костей, мышц и суставов по мере возраста.Они полезны женщинам не только как источник кальция, этот продукт также дает много белка и витаминов (например, витамина D), железо, антиоксиданты.Бобовые, такие как фасоль и чечевица, насыщены клетчаткой, белком и некоторыми важными минералами, включая кальций. Этот продукт может присутствовать в ежедневном рационе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким людям нужно принимать витамин D даже летом.

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