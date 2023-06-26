Кофе при гипертонии способствует инфаркту из-за кальциноза брюшной аорты

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чашка кофе

Ученые, представляющие Университет Цзяо Тун, пришли к заключению, что употребление кофе при имеющейся гипертонии увеличивает риск сосудистых катастроф, таких как инсульт и инфаркт.

Китайские исследователи обнаружили связь между приемом кофе и подверженностью гипертоников инфаркту или инсульту. Они установили, что у людей с гипертонией, пьющих кофе, повышается риск кальциноза брюшной аорты, при котором в ее тканях происходит интенсивное отложение солей кальция. Кальциноз лишает аорту эластичности, она плохо расширяется, становится более хрупкой и склонной к повреждениям. Ее уязвимость влияет на предрасположенность к инсульту и сердечному приступу.

По данным журнала Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, который рассказал о работе ученых, ими были обследованы больше 2500 человек. Специалисты констатировали, что к возникновению кальциноза брюшной аорты становились склонны люди, которые пили много кофе, а также гипертоники.

Гены и диастолическое артериальное давление влияют на риск аневризмы брюшной аорты


«Риск тяжелого кальциноза увеличивался до 70 процентов при наличии артериальной гипертензии».

Также исследователи высказались о том, что кофе может вызывать резкий скачок артериального давления, ослаблять эндотелиальную функцию, провоцировать нарушение сна.

Аневризмы брюшной аорты


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что женщины возрастом после 40 лет должны употреблять насыщенные кальцием продукты.

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Теги : вред кофе, гипертония, инфаркты и инсульты