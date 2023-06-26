Психиатр Федоров посоветовал не оставлять панические атаки без лечения
Психиатр Сергей Федоров: при панических атаках люди испытывают страх смерти, контролировать который они не могут.
Острые приступы паники, также известные как панические атаки, говорят о наличии панического расстройства. Оно диагностируется, если такие приступы регулярно внезапно возникают и не поддаются коррекции волевыми усилиями
«Эпизоды панических атак возникают беспричинно и повторяются регулярно. Частота возникновения таких приступов паники может варьироваться от нескольких случаев в год до нескольких раз в день», – рассказал психиатр Федоров в интервью РИАМО.
Врач отметил, что в состоянии панической атаки человек испытывает неподконтрольные ему страх и тревогу. Помимо тяжелых эмоциональных ощущений возможны негативные вегетативные проявления:
- тахикардия
- головокружение
- тремор
- повышенная потливость
- одышка и чувство удушья.
«Без лечения паническое расстройство способно привести к полной невозможности жить в обществе», - заявил специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что невролог Владимир Ерохин объяснил отличие панической атаки от приступа тревоги.
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Сергей Федоров
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врач-психиатр
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