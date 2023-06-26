Психиатр Федоров посоветовал не оставлять панические атаки без лечения

«Эпизоды панических атак возникают беспричинно и повторяются регулярно. Частота возникновения таких приступов паники может варьироваться от нескольких случаев в год до нескольких раз в день», – рассказал психиатр Федоров в интервью РИАМО.

тахикардия

головокружение

тремор

повышенная потливость

одышка и чувство удушья.

«Без лечения паническое расстройство способно привести к полной невозможности жить в обществе», - заявил специалист.

Острые приступы паники, также известные как панические атаки, говорят о наличии панического расстройства. Оно диагностируется, если такие приступы регулярно внезапно возникают и не поддаются коррекции волевыми усилиямиВрач отметил, что в состоянии панической атаки человек испытывает неподконтрольные ему страх и тревогу. Помимо тяжелых эмоциональных ощущений возможны негативные вегетативные проявления:Федоров предупредил, что паническое расстройство снижает качество жизни, и посоветовал не оставлять панические атаки без лечения. Тем более, что сегодня врачам известны эффективные методики терапии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что невролог Владимир Ерохин объяснил отличие панической атаки от приступа тревоги.

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