Врач Тимощенко назвала среди признаков больной печени кожный зуд и красные пятна на ладонях

«Самым важным симптомом болезней печени является желтушность кожи и слизистых оболочек, это связано с повышением уровня желчного пигмента билирубина крови», - заявила врач Тимощенко в беседе с изданием Life.

«пятнистое покраснение ладоней и стоп, возникающее за счет избытка эстрогенов».

Признаками больной печени могут быть изменения в работе организма, не вызывающие ассоциаций с этим органом.Также среди признаков больной печени специалистка назвала кожный зуд. К его появлению ведет ухудшение способности печени выделять желчные кислоты – это может быть связано с воспалением, затрагивающим желчевыделительную систему, или образованием камней в желчных протоках.Помимо этого, на больную печень могут указывать красные пятна на ладонях –У мужчин с нездоровой печенью могут увеличиваться грудные железы. Также, добавила Тимощенко, при больной печени возникает постоянная утомляемость, человек быстро устает от физических нагрузок. Вдобавок возникает подверженность диспептическим нарушениям, таким как плохой аппетит, запор, тошнота, отвращение к жирным продуктам, вздутие живота.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой кашель требует обследования на рак.

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