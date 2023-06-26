Хирург Ариф Аллахвердиев рассказал, какой кашель требует обследования на рак

«Если кашель длительно не проходит, человек подозревает, что у него простуда, принимает какие-то препараты против кашля, и в течение двух-трех недель этот симптом не проходит и нет никаких улучшений, тогда нужно бить тревогу», - сказал врач в беседе с «Лентой.ру».

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боли в грудной клетке

хроническая слабость.

Хирург Аллахвердиев сообщил в интервью, какие патологии могут вызывать появление кашля – зачастую это воспалительные заболевания, аллергические реакции организма. Кашель в этих случаях становится временным явлением, не представляющим серьезной угрозы здоровью.Но иногда кашель является тревожным признаком чего-то более значительного и опасного. По словам Аллахвердиева, прежде всего настораживать должен стойкий, не проходящий неделями кашель. Хирург Аллахвердиев рассказал, что беспричинно затяжной кашель следует обязательно обследовать.Также специалист рассказал, какой кашель требует обследования на рак. Хирург Аллахвердиев констатировал, что речь идет о кашле, который наблюдается вместе с другими негативными симптомами. Вот они:появление отдышка при физических нагрузкахВрач отметил, что кашель в сопровождении данных симптомов может говорить о давно существующей и ставшей большой опухоли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда учащенное сердцебиение требует обращения к врачу.

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