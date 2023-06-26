Хирург Ариф Аллахвердиев рассказал, какой кашель требует обследования на рак
Хирург Ариф Аллахвердиев рассказал, какой кашель требует обследования на рак
Хирург Аллахвердиев сообщил в интервью, какие патологии могут вызывать появление кашля – зачастую это воспалительные заболевания, аллергические реакции организма. Кашель в этих случаях становится временным явлением, не представляющим серьезной угрозы здоровью.
Но иногда кашель является тревожным признаком чего-то более значительного и опасного. По словам Аллахвердиева, прежде всего настораживать должен стойкий, не проходящий неделями кашель. Хирург Аллахвердиев рассказал, что беспричинно затяжной кашель следует обязательно обследовать.
«Если кашель длительно не проходит, человек подозревает, что у него простуда, принимает какие-то препараты против кашля, и в течение двух-трех недель этот симптом не проходит и нет никаких улучшений, тогда нужно бить тревогу», - сказал врач в беседе с «Лентой.ру».
Также специалист рассказал, какой кашель требует обследования на рак. Хирург Аллахвердиев констатировал, что речь идет о кашле, который наблюдается вместе с другими негативными симптомами. Вот они:
появление отдышка при физических нагрузках
- кровь в мокроте
- боли в грудной клетке
- хроническая слабость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда учащенное сердцебиение требует обращения к врачу.
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Ариф Аллахвердиев
Здоровье
хирург, заведующий отделением торакоабдоминальной хирургии МКНЦ им А. С. Логинова Депздрава Москвы
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