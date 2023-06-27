Аллерголог Быков посоветовал еженедельно стирать постельное белье

«Количество пыли, накапливающейся в квартире, зависит от различных факторов, в том числе от времени года, количества проживающих людей, видов домашних животных, а также от того, как часто вы убираете или пылесосите», – отметил специалист в беседе с РИАМО.

Аллерголог Быков напомнил в интервью, что в квартиру постоянно проникает пыль, и ее количество во многом зависит от того, насколько часто и тщательно убирается жилое помещение.Быков обратил внимание на то, что протирать твердые поверхности от пыли является недостаточной мерой. Аллерголог посоветовал еженедельно стирать постельное белье. По словам специалиста, пыль также оседает на постели, где, помимо этого, скапливаются отмершие частицы эпидермиса, перхоть, пот и другие телесные выделения. Многие люди недооценивают то, с какой скоростью может загрязняться постель, поэтому следует по возможности регулярнее производить замену белья.Помимо этого, кровати, а также диваны, кресла и другую мягкую мебель следует периодически пылесосить, добавил аллерголог Сергей Быков.Что касается всей квартиры, тщательно пылесосить в ней нужно минимум раз в неделю, считает врач. Быков констатировал, что пыль может содержать множество аллергенов, и ее большое количество в жилище способно вызывать ухудшение самочувствия (особенно у людей с уже диагностированной аллергией, астмой). Врач добавил, что местами, где любят селиться и размножаться пылевые клещи, являются старые матрасы и подушки, мягкая мебель, ковры.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что из-за укусов комаров можно подвергнуться заражению опасными инфекциями

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