Врач Салехова: нитраты из ранних арбузов разрушают микрофлору желудка и кишечника

«При попадании в организм нитратов, содержащихся в удобрениях, страдает микрофлора кишечника, слизистая оболочка желудка», - предупредила Салехова.

мякоть ярко-красная с фиолетовым оттенком

волокна не белые, а желтоватые.

В российских магазинах появляются ранние арбузы. В Кемеровской области из-за отравления таким арбузом скончался мальчик, которому было 7 лет. Специалисты констатируют, что ранние арбузы завозятся в РФ из более теплых стран (Турция, Китай, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан), и нечестные продавцы «накачивают» свою продукцию химикатами, которые обеспечивают ей длительную сохранность и способность выдержать транспортировку.По данным «Вечерней Москвы», первые арбузы часто растят в неестественной среде – в теплицах. В их мякоти могут содержаться следы нитратов и пестицидов, которыми щедро «подкармливают» ранние плоды для их быстрого роста и созревания.Врач Екатерина Салехова заявила в беседе с «ВМ», что нитраты из ранних арбузов разрушительно действуют на микрофлору желудка и кишечника.Эксперт отметила, что определить содержание химикатов в арбузе можно лишь в лаборатории – бытовые тестеры их не анализируют.В свою очередь, представители Роспотребнадзора рекомендуют обращать внимание на следующие признаки содержащего химикаты арбуза:Специалисты напоминают, что сезон арбузов в России начнется в конце лета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пять типов продуктов могут разрушить здоровую микрофлору пищеварительного тракта.

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