Врач Салехова: нитраты из ранних арбузов разрушают микрофлору желудка и кишечника

83 Фото: https://unsplash.com/photos/W-uTyCiLN_g
арбуз

Врачи рекомендуют россиянам не есть ранние арбузы, поскольку те могут содержать высокие дозы химических веществ из удобрений.

В российских магазинах появляются ранние арбузы. В Кемеровской области из-за отравления таким арбузом скончался мальчик, которому было 7 лет. Специалисты констатируют, что ранние арбузы завозятся в РФ из более теплых стран (Турция, Китай, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан), и нечестные продавцы «накачивают» свою продукцию химикатами, которые обеспечивают ей длительную сохранность и способность выдержать транспортировку.

По данным «Вечерней Москвы», первые арбузы часто растят в неестественной среде – в теплицах. В их мякоти могут содержаться следы нитратов и пестицидов, которыми щедро «подкармливают» ранние плоды для их быстрого роста и созревания.

Врач Екатерина Салехова заявила в беседе с «ВМ», что нитраты из ранних арбузов разрушительно действуют на микрофлору желудка и кишечника.

«Возможен инфаркт». Соломатина назвала нарушения из-за ранних арбузов


«При попадании в организм нитратов, содержащихся в удобрениях, страдает микрофлора кишечника, слизистая оболочка желудка», - предупредила Салехова.

Эксперт отметила, что определить содержание химикатов в арбузе можно лишь в лаборатории – бытовые тестеры их не анализируют.
В свою очередь, представители Роспотребнадзора рекомендуют обращать внимание на следующие признаки  содержащего химикаты арбуза:
  • мякоть ярко-красная с фиолетовым оттенком
  • волокна не белые, а желтоватые.
Специалисты напоминают, что сезон арбузов в России начнется в конце лета.

Ученые рассказали о страшном вреде арбузов


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пять типов продуктов могут разрушить здоровую микрофлору пищеварительного тракта.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Врачи: ранние арбузы содержат нитраты, повышающие риск рака органов ЖКТ
Чем вредны арбузы
Почему не нужно спешить покупать ранние арбузы и уж тем более около трассы
Теги : ранние арбузы, опасность для здоровья, Екатерина Салехова