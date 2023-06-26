Терапевт Белова: пять типов продуктов могут разрушить здоровую микрофлору

«Если вы едите слишком много сладкого, вы раздражаете кишечную флору, что может привести к воспалению», - предупреждает терапевт.

Кишечник усердно работает каждый день, поэтому очень важно защищать пищеварительный орган и избегать продуктов, разрушающих кишечную флору. Об этом в беседе с «МедикФорум» сказала врач-терапевт Александра Белова. По словам терапевта, нужно всегда стремиться к тому, чтобы поддерживать здоровую микрофлору кишечника, не допускать размножения патогенных бактерий, способных разъедать слизистую оболочку тракта. Терапевт Белова заявила, что некоторые типы продуктов при чрезмерном потреблении могут разрушить здоровую кишечную микрофлору.Врач напомнила, то чрезмерное потребление мяса является фактором повышенного риска рака толстой кишки. Злоупотребление свининой, говядиной, бараниной, колбасными изделиями, копчеными и вялеными мясными закусками однозначно вредит кишечнику, утверждает медик.Бокал вина или пива после напряженной работы кажется чем-то невинным, но следует проявлять осторожность, чтобы потребление алкоголя не взяло верх. Все спиртные напитки содержат цитотоксин , который создает значительную нагрузку на пищеварительный тракт, а чрезмерная выпивка способствует развитию колоретального рака.Еще один тип продуктов, вредных для кишечной флоры. Сладости и другие продукты, в которые добавляется рафинированный сахар, содержат также и фруктозу, из которой он частично состоит.Замороженные пельмени, пицца, блинчики или другие блюда, требующие после покупки лишь разогрева в микроволновке, не должны присутствовать в повседневном меню. Готовые блюда могут содержать целый перечень ингредиентов, влияющих на кишечную флору: например, ароматизаторы, загустители, усилители вкуса, консерванты.Антибиотики активно используются в животноводстве. Эти препараты крайне вредны для кишечника, они способны уничтожать полезные кишечные бактерии. Терапевт Белова посоветовала следить за количеством и качеством животноводческой продукции на своем столе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему женщинам после 40 лет рекомендуются к обязательному употреблению продукты с кальцием

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