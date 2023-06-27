Ортопед Алексутов предупредил об опасности некоторых видов летней обуви
Из-за некоторых видов летней обуви ноги подвергаются неправильным нагрузкам и перегрузкам, сообщил ортопед Сергей Алексутов.
Ортопед Алексутов предупредил об опасности некоторых видов летней обуви. К их числу, по мнению медика, относятся кеды с плоской подошвой.
«Кеды на плоской подошве лишают стопу дополнительной амортизации. Когда мы их носим, нагрузка на пяточную область в полтора раза больше, чем на передний отдел стопы», - объяснил специалист в интервью радио Sputnik.
Ортопед констатировал, что кеды без пяточного амортизатора создают перегрузку на стопы, способствующую их заболеваниям. Последствием их ношения может стать развитие пяточной шпоры, при которой разрастается пяточная кость.
Также к опасным видам летней обуви Алексутов отнес шлепанцы и вьетнамки (сланцы). Такая обувь не фиксирует стопу при ходьбе, содействует перенапряжению передних отделов ступни, а также может оказаться фактором травм вплоть до перелома ноги.
«Шлепки могут способствовать травмам. Когда человек спускается или поднимается по лестнице, тапка может слететь, человек в это время может неправильно поставить ногу на ступеньку, подвернуть ее или даже сломать», - предупредил эксперт.
Наиболее правильным выбором, считает Алексутов, является обувь, фиксирующая пяточную и переднюю часть ноги во время ходьбы, а также хорошо гнущаяся.
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Сергей Алексутов
Здоровье
ортопед, травматолог
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