«Кеды на плоской подошве лишают стопу дополнительной амортизации. Когда мы их носим, нагрузка на пяточную область в полтора раза больше, чем на передний отдел стопы», - объяснил специалист в интервью радио Sputnik.

«Шлепки могут способствовать травмам. Когда человек спускается или поднимается по лестнице, тапка может слететь, человек в это время может неправильно поставить ногу на ступеньку, подвернуть ее или даже сломать», - предупредил эксперт.

Ортопед Алексутов предупредил об опасности некоторых видов летней обуви. К их числу, по мнению медика, относятся кеды с плоской подошвой.Ортопед констатировал, что кеды без пяточного амортизатора создают перегрузку на стопы, способствующую их заболеваниям. Последствием их ношения может стать развитие пяточной шпоры, при которой разрастается пяточная кость.Также к опасным видам летней обуви Алексутов отнес шлепанцы и вьетнамки (сланцы). Такая обувь не фиксирует стопу при ходьбе, содействует перенапряжению передних отделов ступни, а также может оказаться фактором травм вплоть до перелома ноги.Наиболее правильным выбором, считает Алексутов, является обувь, фиксирующая пяточную и переднюю часть ноги во время ходьбы, а также хорошо гнущаяся.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасно питье холодной воды в жаркую погоду.

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