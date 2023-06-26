Терапевт Романенко: питье слишком холодной воды в жару вызывает спазм сосудов

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охлажденная вода

Терапевт Татьяна Романенко предупредила  об опасных последствиях питья слишком холодной воды в жаркую погоду.

Врач Романенко рассказала интервью, что оптимальная температура воды для утоления жажды в жару – 26 градусов. Более холодные и тем более ледяные жидкости в жару употребляться не должны из-за возможных осложнений, отметила терапевт.

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«Ледяная вода вызывает спазм сосудов и ухудшает кровоснабжение слизистых», - уточнила Татьяна Романенко.

«Москве 24» врач объяснила, что ухудшение кровообращения негативно сказывается на функционировании иммунной защиты организма. В результате человек становится подвержен заражению инфекциями или обострению хронических, но «дремавших» проблема со здоровьем. По словам Романенко, на  слизистой обитает множество микроорганизмов, включая патогенные. У здоровых людей их количество регулируется иммунным барьером, который присущ слизистым тканям. Но питье слишком холодной воды в жару может вызвать переохлаждение, нарушающее эту защитную функцию. Как следствие, вредные микроорганизмы могут начать бесконтрольно размножаться, что поспособствует заболеванию. Таким образом можно «заработать» простудные болезни, воспаление в полости рта, глотке и миндалинах.

Чем может обернуться питье холодной воды в жару?


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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
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