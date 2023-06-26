Терапевт Романенко: питье слишком холодной воды в жару вызывает спазм сосудов

«Ледяная вода вызывает спазм сосудов и ухудшает кровоснабжение слизистых», - уточнила Татьяна Романенко.

Врач Романенко рассказала интервью, что оптимальная температура воды для утоления жажды в жару – 26 градусов. Более холодные и тем более ледяные жидкости в жару употребляться не должны из-за возможных осложнений, отметила терапевт.«Москве 24» врач объяснила , что ухудшение кровообращения негативно сказывается на функционировании иммунной защиты организма. В результате человек становится подвержен заражению инфекциями или обострению хронических, но «дремавших» проблема со здоровьем. По словам Романенко, на слизистой обитает множество микроорганизмов, включая патогенные. У здоровых людей их количество регулируется иммунным барьером, который присущ слизистым тканям. Но питье слишком холодной воды в жару может вызвать переохлаждение, нарушающее эту защитную функцию. Как следствие, вредные микроорганизмы могут начать бесконтрольно размножаться, что поспособствует заболеванию. Таким образом можно «заработать» простудные болезни, воспаление в полости рта, глотке и миндалинах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой кашель может наблюдаться у человека при раковом заболевании.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.