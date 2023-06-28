Врач Андреева рассказал как часто заниматься силовыми тренировками для укрепления здоровья

Для того чтобы силовые тренировки были успешными, а мышечная масса наращивалась максимально эффективно, частота тренировок, среди прочих факторов, имеет решающее значение.

"Для новичков достаточно двух-трех силовых тренировок в неделю. Те, кто уже более продвинут в тренировках, могут увеличить до трех-пяти в неделю", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Дни отдыха и другие факторы

Дни отдыха необходимы, чтобы ваши мышцы могли восстановиться после силовой тренировки, и вы могли начать следующую тренировку с достаточным количеством энергии. Поэтому ежедневные тренировки не имеют большого смысла.

необходимы, чтобы ваши мышцы могли восстановиться после силовой тренировки, и вы могли начать следующую тренировку с достаточным количеством энергии. Поэтому ежедневные тренировки не имеют большого смысла. Объем тренировки , то есть количество весов, которые вы перемещаете во время силовой тренировки, влияет на успех тренировки. Вы должны увеличивать это регулярно.

, то есть количество весов, которые вы перемещаете во время силовой тренировки, влияет на успех тренировки. Вы должны увеличивать это регулярно. Интенсивность тренировок также играет важную роль в силовых тренировках. Если вы хотите нарастить мышечную массу, по возможности тренируйтесь до мышечного отказа.

Помимо вопроса о том, как часто нужно ходить в спортзал на силовые тренировки, есть и другие факторы, играющие роль в наращивании мышечной массы:Ранее МедикФорум писал о продуктах, богатых калием.

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