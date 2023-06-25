Врач Варфоломеев рекомендует фрукты с высоким содержанием калия для предотвращения инсульта

«Калий не снижает уровень натрия напрямую, однако потребление достаточного количества продуктов с калием может помочь противодействовать воздействию натрия. Некоторые исследования также показали, что диета с низким содержанием калия может увеличить риск инсульта. Чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводит из организма и, следовательно, имеете некоторый контроль над нашим кровяным давлением».

«Чернослив — это не только хороший источник калия, он поддерживает здоровье сердца двумя способами, защищая артерии и уменьшая ущерб от окислительного стресса, даже при диетах, которые не считаются здоровыми».

Инсульты являются серьезными и опасными для жизни неотложными состояниями.Они возникают, когда прекращается кровоснабжение части мозга — обычно либо из-за тромба, либо из-за разрыва кровеносного сосуда. Существует ряд факторов, которые могут вызвать или повысить риск инсульта, в том числе то, что вы едите.В частности, следует избегать продуктов с высоким содержанием соли, так как натрий повышает кровяное давление. Это связано с тем, что натрий заставляет организм удерживать воду, оказывая дополнительное давление на кровеносные сосуды.По этой причине он рекомендовал есть бананы и другие продукты с высоким содержанием калия. Бананы известны своим высоким содержанием калия, однако печеный картофель, мускатная тыква, молоко и куриная грудка также являются хорошими источниками.Ранее МедикФорум писал о вреде загара.

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