Врач Варфоломеев рекомендует фрукты с высоким содержанием калия для предотвращения инсульта
Фрукты могут помочь противодействовать негативному воздействию соли на организм.
Инсульты являются серьезными и опасными для жизни неотложными состояниями.
Они возникают, когда прекращается кровоснабжение части мозга — обычно либо из-за тромба, либо из-за разрыва кровеносного сосуда. Существует ряд факторов, которые могут вызвать или повысить риск инсульта, в том числе то, что вы едите.
В частности, следует избегать продуктов с высоким содержанием соли, так как натрий повышает кровяное давление. Это связано с тем, что натрий заставляет организм удерживать воду, оказывая дополнительное давление на кровеносные сосуды.
«Калий не снижает уровень натрия напрямую, однако потребление достаточного количества продуктов с калием может помочь противодействовать воздействию натрия. Некоторые исследования также показали, что диета с низким содержанием калия может увеличить риск инсульта. Чем больше калия вы едите, тем больше натрия выводит из организма и, следовательно, имеете некоторый контроль над нашим кровяным давлением».
По этой причине он рекомендовал есть бананы и другие продукты с высоким содержанием калия. Бананы известны своим высоким содержанием калия, однако печеный картофель, мускатная тыква, молоко и куриная грудка также являются хорошими источниками.
«Чернослив — это не только хороший источник калия, он поддерживает здоровье сердца двумя способами, защищая артерии и уменьшая ущерб от окислительного стресса, даже при диетах, которые не считаются здоровыми».
Ранее МедикФорум писал о вреде загара.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий