Врач Андреева: "совы" умирают раньше "жаворонков"

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Врач Андреева: "совы" умирают раньше "жаворонков"


Ночные люди умирают раньше, чем утренние. Но это не из-за недостатка сна.


Утренние люди могут достичь максимальной умственной и физической работоспособности в ранние часы дня. С другой стороны, ночным людям нужно три чашки кофе утром, чтобы держать глаза открытыми. Только к вечеру их кривая работоспособности увеличивается, когда жаворонок давно уже снова лег спать. 

Какой у вас хронотип, зависит в первую очередь от генетических факторов.

Недостаток сна вреден для вашего здоровья в долгосрочной перспективе. 

"Более ранние исследования уже показывают, что ночные люди на самом деле умирают раньше, чем утренние, а также имеют несколько повышенную предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Новое долгосрочное исследование 


Для исследователи проанализировали данные когорты близнецов за 37 лет. В 1981 году 23 854 участника должны были заполнить анкеты, в которых они должны были указать, среди прочего, являются ли они жаворонками или вечерними людьми. Затем к 2018 году были оценены данные о состоянии здоровья участников, из которых в общей сложности умерло 8728 человек.

Никотин и алкоголь увеличивают смертность, а не хронотип


Это позволило исследователям увидеть, что повышенная смертность среди ночных людей была в основном связана с курением и алкоголем. Потому что у тех ночных людей, которые не курили и не пили (в лучшем случае очень мало), не было повышенного риска смерти.

"Результаты показывают, что хронотип практически не влияет на смертность. Повышенный риск смертности, связанный с ночной совой, в основном связан с повышенным потреблением табака и алкоголя".


Интересно, что прошлые исследования показали, что ночные люди курят чаще, чем утренние. Исследования также показали, что степень употребления алкоголя и психоактивных веществ коррелирует с желанием ложиться спать позже вечером.



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