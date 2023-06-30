Врач Андреева: "совы" умирают раньше "жаворонков"

"Более ранние исследования уже показывают, что ночные люди на самом деле умирают раньше, чем утренние, а также имеют несколько повышенную предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Новое долгосрочное исследование

Никотин и алкоголь увеличивают смертность, а не хронотип

"Результаты показывают, что хронотип практически не влияет на смертность. Повышенный риск смертности, связанный с ночной совой, в основном связан с повышенным потреблением табака и алкоголя".

Утренние люди могут достичь максимальной умственной и физической работоспособности в ранние часы дня. С другой стороны, ночным людям нужно три чашки кофе утром, чтобы держать глаза открытыми. Только к вечеру их кривая работоспособности увеличивается, когда жаворонок давно уже снова лег спать.Недостаток сна вреден для вашего здоровья в долгосрочной перспективе.Для исследователи проанализировали данные когорты близнецов за 37 лет. В 1981 году 23 854 участника должны были заполнить анкеты, в которых они должны были указать, среди прочего, являются ли они жаворонками или вечерними людьми. Затем к 2018 году были оценены данные о состоянии здоровья участников, из которых в общей сложности умерло 8728 человек.Это позволило исследователям увидеть, что повышенная смертность среди ночных людей была в основном связана с курением и алкоголем. Потому что у тех ночных людей, которые не курили и не пили (в лучшем случае очень мало), не было повышенного риска смерти.Интересно, что прошлые исследования показали, что ночные люди курят чаще, чем утренние. Исследования также показали, что степень употребления алкоголя и психоактивных веществ коррелирует с желанием ложиться спать позже вечером.Ранее МедикФорум писал о пользе томатного сока.

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