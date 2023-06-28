Кардиолог Богданов: томатный сок в жару помогает восполнять электролиты

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томатный сок

Кардиолог Альфред Богданов навал томатный сок одним из наиболее полезных для организма напитков в жару.

Кардиолог Богданов отметил, что томатный сок в жару помогает восполнять электролиты, активно покидающие тело вместе с потоотделением. Электролиты – это ионные растворы (соли) минералов, которые организму важно получать в достаточном количестве. Данные вещества поддерживают здоровые функции нервов и мышц, а также обеспечивают гидратацию, благодаря которой тело эффективнее избавляется от токсинов.

Одним из электролитов является натрий. Кардиолог Богданов напомнил, что томатный сок содержит соль. Ее получение в жару позволяет поддерживать уровень натрия, который может существенно сокращаться в организме в жаркую погоду. В этом – особая польза томатного сока при высоких летних температурах, считает врач.

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«Мы все время говорим о том, что соль – это зло и плохо, но в ситуации, когда мы боремся с жарой, потеря электролитов становится для нас проблемой. Соль в томатном соке поможет восполнить ее, а сам напиток хорошо утоляет жажду», - рассказал  кардиолог Альфред Богданов.

В свою очередь, реабилитолог Сергей Агапкин порекомендовал для восполнения электролитов жарким летом пить минеральную воду.

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Альфред Богданов
Альфред Богданов
ЗОЖ
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор
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