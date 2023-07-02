Врач Мясников назвал гормональную причину опасного лишнего жира на животе
Врач Александр Мясников заявил, что увеличение жировых отложений на животе повышает риск опасных патологий.
Увеличение живота может быть признаком проблем со здоровьем, заявил доктор Мясников. Особенно серьезно вредить организму и здоровью может лишний жир на животе, который накапливается здесь не под влиянием питания, а вследствие гормональных изменений. По растущей жировой прослойке на животе можно судить о склонности человека к инфаркту и раку, предупредил медик.
«Абдоминальное ожирение – скопление жира в области талии – врачи считают одним из самых опасных. Объем талии – это прогностический признак скорых болезней, таких как инфаркт, инсульт, а то и онкология», – рассказал Александр Мясников.
Врач назвал гормональную причину опасного увеличения жира на животе. Специалист констатировал, что большое количество абдоминального лишнего жира бывает обусловлено нарушением выработки инсулина в организме, которое нередко происходит у людей после 50 лет. Инсулин является гормоном, ответственным за распределение по клеткам глюкозы, повышающейся в крови после приема пищи, и выработку из нее энергии. Когда возникает сбой, эта функция инсулина не реализуется – в результате уровень глюкозы в крови остается высоким, содействуя росту жировой ткани.
Другое гормональное нарушение, ведущее к абдоминальному ожирению и общему увеличению веса – снижение уровня гормона лептина, контролирующего аппетит.
«К сожалению, занятия спортом чаще всего здесь тщетны. Необходимо обратиться к эндокринологу, неврологу и диетологу», - поделился советом доктор Мясников.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вздутие живота может говорить о развитии онкологических болезней.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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