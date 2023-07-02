Врач Мясников назвал гормональную причину опасного лишнего жира на животе

«Абдоминальное ожирение – скопление жира в области талии – врачи считают одним из самых опасных. Объем талии – это прогностический признак скорых болезней, таких как инфаркт, инсульт, а то и онкология», – рассказал Александр Мясников.

«К сожалению, занятия спортом чаще всего здесь тщетны. Необходимо обратиться к эндокринологу, неврологу и диетологу», - поделился советом доктор Мясников.

Увеличение живота может быть признаком проблем со здоровьем, заявил доктор Мясников. Особенно серьезно вредить организму и здоровью может лишний жир на животе, который накапливается здесь не под влиянием питания, а вследствие гормональных изменений. По растущей жировой прослойке на животе можно судить о склонности человека к инфаркту и раку, предупредил медик.Врач назвал гормональную причину опасного увеличения жира на животе. Специалист констатировал, что большое количество абдоминального лишнего жира бывает обусловлено нарушением выработки инсулина в организме, которое нередко происходит у людей после 50 лет. Инсулин является гормоном, ответственным за распределение по клеткам глюкозы, повышающейся в крови после приема пищи, и выработку из нее энергии. Когда возникает сбой, эта функция инсулина не реализуется – в результате уровень глюкозы в крови остается высоким, содействуя росту жировой ткани.Другое гормональное нарушение, ведущее к абдоминальному ожирению и общему увеличению веса – снижение уровня гормона лептина, контролирующего аппетит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вздутие живота может говорить о развитии онкологических болезней.

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