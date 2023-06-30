Врач Выборнова предупредила, что вздутие живота может вызываться онкологическими болезнями

«При наличии избыточного бактериального роста необходимо исключить онкологические заболевания пищевого тракта – способствовать СИБР могут злокачественные или воспалительные образования, дивертикулы, а также длительный прием желудочных препаратов, блокирующих кислотность», – проинформировала врач Наталия Выборнова.

Когда речь заходит о вздутии живота, подразумеваются ощущения надутого живота, бурление в кишечнике, урчание и колики в животе, избыточный метеоризм. Подобные симптомы могут говорить о бактериальном нарушении в ЖКТ, которое в свою очередь бывает связано с разными патологиями, включая рак. Об этом врач Выборнова рассказала «Газете.Ru».Гастроэнтеролог заявила о существовании синдрома избыточного бактериального роста (СИБР) – возникновение этого нарушения может говорить о серьезных проблемах с организмом. В частности, вздутие живота из-за развития СИБР может вызываться онкологическими болезнями.Помимо этого, добавила медик, в постоянно возникающем вздутии живота могут быть «виноваты» недостаточная функция поджелудочной железы, гастрит, целиакия, пищевые непереносимости (например, непереносимость фруктозы или лактозы).Выборнова рекомендовала людям, которые стали все чаще замечать у себя вздутие, обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких признаках отравления нужно вызвать скорую помощь.

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