«Иммунная система вырабатывает вещества, запускающие аллергическую реакцию. Никто не застрахован от ответной реакции организма в виде лихорадки, тошноты, тахикардии, затруднения дыхания по типу астматического статуса или отека Квинке, резкого падения артериального давления и развития анафилактического шока», - предупредила медик о наиболее тяжелых последствиях укусов насекомых.

Не следует предпринимать попытки как-то избавиться от яда из места укуса.

По возможности жало насекомого необходимо оперативно извлечь.

Обработать укушенный участок, используя перекись водорода или медицинский спирт.

Охладить место укуса – например, с помощью компресса со льдом.

Принять антигистаминный препарат.

Укушенное место обработать антигистаминными средствами «Фенистил гель» или «Псило-бальзам».

«После укуса нужно пить много воды, а при появлении тяжелых симптомов вызвать скорую помощь», - добавила врач.

Врач Михеева сообщила, что после укусов ос, пчел или шершней могут возникать непредвиденные аллергические реакции, которые появляются в связи с тем, как иммунная система реагирует на проникший в кровь токсин.В беседе с изданием «Лайф» врач Михеева рассказала об оказании первой помощи при укусе осы или пчелы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды боли в животе требуют обращения к врачу.

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