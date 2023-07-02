Врач Михеева рассказала об оказании первой помощи при укусе осы или пчелы

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пчела

По словам терапевта Екатерины Михеевой, при таких укусах не следует заниматься выдавливанием яда.

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Врач Михеева сообщила, что после укусов ос, пчел или шершней могут возникать непредвиденные аллергические реакции, которые появляются в связи с тем, как иммунная система реагирует на проникший в кровь токсин.

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«Иммунная система вырабатывает вещества, запускающие аллергическую реакцию. Никто не застрахован от ответной реакции организма в виде лихорадки, тошноты, тахикардии, затруднения дыхания по типу астматического статуса или отека Квинке, резкого падения артериального давления и развития анафилактического шока», - предупредила медик о наиболее тяжелых последствиях укусов насекомых.

В беседе с изданием «Лайф» врач Михеева рассказалаоб оказании первой помощи при укусе осы или пчелы.
  • Не следует предпринимать попытки как-то избавиться от яда из места укуса.
  • По возможности жало насекомого необходимо оперативно извлечь.
  • Обработать укушенный участок, используя перекись водорода или медицинский спирт.
  • Охладить место укуса – например, с помощью компресса со льдом.
  • Принять антигистаминный препарат.
  • Укушенное место обработать антигистаминными средствами «Фенистил гель» или «Псило-бальзам».
«После укуса нужно пить много воды, а при появлении тяжелых симптомов вызвать скорую помощь», - добавила врач.

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Екатерина Михеева
Екатерина Михеева
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Теги : укусы насекомых, первая помощь, Екатерина Михеева
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