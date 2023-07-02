Врач Михеева рассказала об оказании первой помощи при укусе осы или пчелы
По словам терапевта Екатерины Михеевой, при таких укусах не следует заниматься выдавливанием яда.
Врач Михеева сообщила, что после укусов ос, пчел или шершней могут возникать непредвиденные аллергические реакции, которые появляются в связи с тем, как иммунная система реагирует на проникший в кровь токсин.
«Иммунная система вырабатывает вещества, запускающие аллергическую реакцию. Никто не застрахован от ответной реакции организма в виде лихорадки, тошноты, тахикардии, затруднения дыхания по типу астматического статуса или отека Квинке, резкого падения артериального давления и развития анафилактического шока», - предупредила медик о наиболее тяжелых последствиях укусов насекомых.
В беседе с изданием «Лайф» врач Михеева рассказалаоб оказании первой помощи при укусе осы или пчелы.
- Не следует предпринимать попытки как-то избавиться от яда из места укуса.
- По возможности жало насекомого необходимо оперативно извлечь.
- Обработать укушенный участок, используя перекись водорода или медицинский спирт.
- Охладить место укуса – например, с помощью компресса со льдом.
- Принять антигистаминный препарат.
- Укушенное место обработать антигистаминными средствами «Фенистил гель» или «Псило-бальзам».
«После укуса нужно пить много воды, а при появлении тяжелых симптомов вызвать скорую помощь», - добавила врач.
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Екатерина Михеева
Здоровье
врач-терапевт
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