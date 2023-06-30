Гепатолог Савельев назвал виды боли в животе, к которым нужно относиться серьезно

«Не принимайте обезболивающих лекарств при болях в животе – они только еще больше раздражают чувствительный желудок. Обратитесь к врачу, и пусть он назначит вам нужный препарат, если это необходимо», - порекомендовал эксперт.

Боль разной степени интенсивности в животе становится все более распространенным явлением, сообщил в комментарии для «МедикФорум» гепатолог Савельев. Этому способствует рост случаев синдрома раздраженного кишечника и пищевой непереносимости, питание промышленными продуктами и блюдами. Но существуют виды боли в животе, к которым нужно относиться серьезно – они могут свидетельствовать о чем-то более опасном, чем пищевая аллергия или раздраженный кишечник.Гепатолог Савельев назвал потенциально опасные виды боли в животе.Такая боль или дискомфорт, возникающие после употребления жирной пищи, могут длиться от 30 до 60 минут. В этом случае возникает подозрение об имеющихся проблемах с желчным пузырем, предрасположенности к камням в пузыре. Гепатолог Савельев посоветовал людям с таким типом боли в животе обязательно обращаться к врачу.Такой болевой синдром свойствен синдрому раздраженного кишечника (СРК), при котором кишечник проявляет симптомы болезни, но не страдает от тяжелой патологии. Звучит оптимистично, но страдания людей с СРК могут быть очень сильными, порой он значительно ухудшает качество жизни.Колющая или ноющая боль в верхней части живота может возникать из-за скопления воздуха в желудке, либо указывать на проблемы с сердцем. Если такого рода боль повторяется, следует обратиться к врачу.Частые эпизоды такой боли могут говорить о воспалении аппендикса. При этом также могут ощущаться повышение температуры и озноб (лихорадка), болезненность при движениях ногой с правой стороны.У пожилых пациентов боль в верхней части живота с тошнотой и отрыжкой может указывать на сердечный приступ.Появление внезапной сильной боли в животе может быть связано с заболеванием слизистой оболочки желудка, ее воспалением, язвой желудка.Если острая боль вызывает ассоциации с ударами ножом, это может указывать на проблему с почками (например, на камни в почках). При появлении такой боли необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких болезнях опасно выходить на улицу в жаркую погоду.

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