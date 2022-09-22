Для защиты от деменции нужно меньше спать
Китайские ученые из Шандуньского университета пришли к парадоксальному выводу о том, что защитным фактором против старческого слабоумия является короткий по продолжительности сон. Кроме того, людям нужно ложиться спать позднее.
Новое исследование показало, что предпочитающие рано ложиться и дольше спать пожилые люди чаще сталкиваются со старческим слабоумием. Так, те, кто отправлялся спать ещё до 21 часа и впоследствии спал более 8 часов, имел на 70% более высокий риск деменции. Вполне возможно, что эти привычки рано ложиться и долго спать уже являются ранним предупреждением того, что у человека разовьются серьёзные нарушения памяти.
Выводы этого исследования кажутся удивительными, если учесть, как много научных работ говорили о влияние рационального режима дня на здоровье человека. Они утверждали, что получающие не менее 8 часов сна и не засиживающиеся допоздна люди обретают максимальные преимущества для своего самочувствия в краткосрочной и долгосрочной перспективе, включая и профилактику деменции. Качественный сон почти всегда связан с хорошим здоровьем мозга, но нынешнее исследование показало, что человек может не только недосыпать, но и пересыпать.
Если пожилые люди спят больше, чем обычно, это уже тревожный симптом грядущих нарушений их интеллекта и памяти. Следовательно, таких людей надо чаще проверять на предмет развития интеллектуальных расстройств, чтобы как можно раньше начать терапию. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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