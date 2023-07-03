Кардиолог Артемьева предупредила о влиянии жары и влажности на людей с болезнями сердца

«Ощутимо пострадать от воздействия жаркой и влажной погоды рискуют люди старше 50 лет, с избыточным весом или с заболеваниями сердца, легких, почек», - уточнила специалист.

холодная, липкая кожа

спутанность сознания

головокружение и дезориентация

учащенное сердцебиение

чрезмерное потоотделение или наоборот: неспособность потеть

сильная усталость

головные боли

мышечные спазмы

отеки.

следить за своим артериальным давлением

пить достаточно жидкости

избегать выхода на улицу в самую жаркую часть дня

соблюдать здоровую диету

«Кроме того, следует правильно хранить свои лекарства, чтобы они не подвергались воздействию чрезмерного тепла. Некоторые лекарства могут разлагаться при изменении температуры, например, инсулин, используемый для лечения диабета».

В условиях жаркой погоды и высокой влажности может увеличиться приток крови к коже. Это заставляет сердце биться быстрее, циркулируя в два раза больше крови в минуту, чем в обычный день. Рассказывая о таком изменении, кардиолог Артемьева отметила в беседе с «МедикФорум», что люди, у которых уже имеются болезни сердца и сосудов, могут ощущать ухудшение самочувствия из-за подобной нагрузки на сердце при сочетании жары и влажности.Помимо того, активное потоотделение в жару уменьшает количество жидкости в организме, что, в свою очередь, способствует сгущению крови. Это может создавать дополнительное напряжение для сердца.Кардиолог назвала предупреждающие признаки того, что организм подвергся критическому влиянию жары:Если вы или кто-то из ваших знакомых испытывает более одного или двух из этих симптомов, немедленно обратитесь за медицинской помощью, посоветовала эксперт.Людям с артериальной гипертонией, по словам Артемьевой, следует придерживаться следующих правил в жару:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему летом нужно избегать есть много фруктов.

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