Кардиолог Артемьева объяснила, как по отеку в ногах определить проблемы с сердцем

Ноги могут начать ощущаться тяжелыми и полными.

Стопы увеличиваются в объеме и размере.

При нажатии пальцем на распухшую часть ноги на ней долго остается вмятина.

Человек можете чувствовать себя некомфортно в носках, легинсах или узких брюках.

Кожа на ногах ощущается стянутой и теплой.

Затрудняется сгибание лодыжек, пальцев ног или ступней.

Ноги могут отекать по разным причинам. В жаркое время года эта проблема становится более распространенной – сказывается влияние высокой температуры воздуха и более интенсивного употребления жидкостей. Тем не менее, этот симптом никогда не следует игнорировать, так как он может сигнализировать о том, что в организме происходит что-то серьезное. В частности, отеком в ногах может проявляться сердечное заболевание. Например, застойная сердечная недостаточность.Кардиолог Артемьева объяснила, что застойная сердечная недостаточность представляет собой длительное состояние, при котором сердце теряет способность перекачивать кровь, необходимую для функционирования организма. При этом сердце не перестает работать, но утрачивает способность перекачивать то количество крови, в котором нуждается организм. В результате кровоток замедляется, кровь и жидкость начинают скапливаться в легких и ногах. Особенно заметно отекают лодыжки и ступни.Беседуя с «МедикФорум», кардиолог Артемьева уточнила, как по отеку в ногах определить проблемы с сердцем.Медик подчеркнула, что необъяснимый отек в ногах может быть предупреждающим признаком проблем с сердцем и других хронических заболеваний. Поэтому, заметив его, следует записаться на прием к врачу, особенно если отечность повторяется или усиливается.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы пять часто пропускаемых признаков гипотиреоза.

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