Врач Андреева назвала 6 эффективных способов избавиться от икоты

Икота — неприятное явление, с которым хоть раз сталкивался почти каждый.









"Чтобы остановить икоту, можно: выпить воды и подержать ее во рту несколько секунд, попытаться отвлечься, использовать определенные техники дыхания, вздрогнуть, потянуть за язык, проглотить сахар или уксус. Попробуйте методы и посмотрите, какой из них лучше всего подходит для вас", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.





Икота обычно безвредна и со временем проходит сама по себе. Однако, если икота не проходит или возникает часто, рекомендуется обратиться к врачу, чтобы исключить возможные причины.

6 эффективных советов против икоты от врача Андреевой

Пейте воду: это один из самых популярных способов остановить икоту. Сделайте большой глоток воды и подержите его во рту несколько секунд, прежде чем медленно проглотить. Повторите процедуру несколько раз, и в большинстве случаев икота исчезнет.

это один из самых популярных способов остановить икоту. Сделайте большой глоток воды и подержите его во рту несколько секунд, прежде чем медленно проглотить. Повторите процедуру несколько раз, и в большинстве случаев икота исчезнет. Отвлечение: иногда икота вызвана стрессом или волнением. Попробуйте отвлечься, сосредоточившись на чем-то другом или занимаясь приятным делом. Почитайте книгу, посмотрите смешной фильм или позвоните другу.

иногда икота вызвана стрессом или волнением. Попробуйте отвлечься, сосредоточившись на чем-то другом или занимаясь приятным делом. Почитайте книгу, посмотрите смешной фильм или позвоните другу. Дыхательные техники: сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на несколько секунд, прежде чем медленно выдохнуть. Это дыхательное упражнение может помочь изменить ритм вашей диафрагмы, тем самым остановив икоту.

сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на несколько секунд, прежде чем медленно выдохнуть. Это дыхательное упражнение может помочь изменить ритм вашей диафрагмы, тем самым остановив икоту. Момент шока: внезапный шок часто может остановить икоту. Позвольте кому-нибудь удивить вас или подумать о чем-то, что вас пугает. Это может заставить ваше тело сосредоточиться на моменте страха и забыть об икоте.

внезапный шок часто может остановить икоту. Позвольте кому-нибудь удивить вас или подумать о чем-то, что вас пугает. Это может заставить ваше тело сосредоточиться на моменте страха и забыть об икоте. Потягивание языка: осторожно потяните за язык, чтобы стимулировать диафрагму. Это может показаться странным, но на самом деле это может помочь остановить икоту.

осторожно потяните за язык, чтобы стимулировать диафрагму. Это может показаться странным, но на самом деле это может помочь остановить икоту. Сахар или уксус: если ничего не помогло, можно попробовать один чайная ложка глотание сахара или уксуса. Эти вещества могут повлиять на раздражение в горле и остановить икоту.

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