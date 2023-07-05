Врач Андреева назвала 6 эффективных способов избавиться от икоты

87 Фото: https://pixabay.com/photos/hiccup-hiccups-sob-burp-rattle-2794251/
Врач Андреева назвала 6 эффективных способов избавиться от икоты


Икота — неприятное явление, с которым хоть раз сталкивался почти каждый. 



"Чтобы остановить икоту, можно: выпить воды и подержать ее во рту несколько секунд, попытаться отвлечься, использовать определенные техники дыханиявздрогнуть, потянуть за язык, проглотить сахар или уксус. Попробуйте методы и посмотрите, какой из них лучше всего подходит для вас", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


Икота обычно безвредна и со временем проходит сама по себе. Однако, если икота не проходит или возникает часто, рекомендуется обратиться к врачу, чтобы исключить возможные причины.

 

6 эффективных советов против икоты от врача Андреевой


  • Пейте воду: это один из самых популярных способов остановить икоту. Сделайте большой глоток воды и подержите его во рту несколько секунд, прежде чем медленно проглотить. Повторите процедуру несколько раз, и в большинстве случаев икота исчезнет.
  • Отвлечение: иногда икота вызвана стрессом или волнением. Попробуйте отвлечься, сосредоточившись на чем-то другом или занимаясь приятным делом. Почитайте книгу, посмотрите смешной фильм или позвоните другу. 
  • Дыхательные техники: сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на несколько секунд, прежде чем медленно выдохнуть. Это дыхательное упражнение может помочь изменить ритм вашей диафрагмы, тем самым остановив икоту.
  • Момент шока: внезапный шок часто может остановить икоту. Позвольте кому-нибудь удивить вас или подумать о чем-то, что вас пугает. Это может заставить ваше тело сосредоточиться на моменте страха и забыть об икоте.
  • Потягивание языка: осторожно потяните за язык, чтобы стимулировать диафрагму. Это может показаться странным, но на самом деле это может помочь остановить икоту.
  • Сахар или уксус: если ничего не помогло, можно попробовать один чайная ложка глотание сахара или уксуса. Эти вещества могут повлиять на раздражение в горле и остановить икоту.


Ранее МедикФорум писал о вреде сухих завтраков.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Для того, чтобы остановить икоту, нужно потянуть за ухо
Как избавиться от икоты: несколько простых способов, одобренных Клиникой Майо
Мать двоих детей 8 лет не может избавиться от икоты
Теги : советы врачей, икота
Врачи Павлова и Королькова: привычка пить пиво чревата гормональным сбоем у женщин и мужчин
Диетолог Пономарева рассказала о феноменальной пользы свеклы для здоровья
Врач Андреева назвала 6 эффективных способов избавиться от икоты