Врач Андреева назвала 6 эффективных способов избавиться от икоты
Икота — неприятное явление, с которым хоть раз сталкивался почти каждый.
"Чтобы остановить икоту, можно: выпить воды и подержать ее во рту несколько секунд, попытаться отвлечься, использовать определенные техники дыхания, вздрогнуть, потянуть за язык, проглотить сахар или уксус. Попробуйте методы и посмотрите, какой из них лучше всего подходит для вас", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Икота обычно безвредна и со временем проходит сама по себе. Однако, если икота не проходит или возникает часто, рекомендуется обратиться к врачу, чтобы исключить возможные причины.
6 эффективных советов против икоты от врача Андреевой
- Пейте воду: это один из самых популярных способов остановить икоту. Сделайте большой глоток воды и подержите его во рту несколько секунд, прежде чем медленно проглотить. Повторите процедуру несколько раз, и в большинстве случаев икота исчезнет.
- Отвлечение: иногда икота вызвана стрессом или волнением. Попробуйте отвлечься, сосредоточившись на чем-то другом или занимаясь приятным делом. Почитайте книгу, посмотрите смешной фильм или позвоните другу.
- Дыхательные техники: сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на несколько секунд, прежде чем медленно выдохнуть. Это дыхательное упражнение может помочь изменить ритм вашей диафрагмы, тем самым остановив икоту.
- Момент шока: внезапный шок часто может остановить икоту. Позвольте кому-нибудь удивить вас или подумать о чем-то, что вас пугает. Это может заставить ваше тело сосредоточиться на моменте страха и забыть об икоте.
- Потягивание языка: осторожно потяните за язык, чтобы стимулировать диафрагму. Это может показаться странным, но на самом деле это может помочь остановить икоту.
- Сахар или уксус: если ничего не помогло, можно попробовать один чайная ложка глотание сахара или уксуса. Эти вещества могут повлиять на раздражение в горле и остановить икоту.
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