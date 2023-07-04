Диетолог Ефимова: сухие завтраки и переработанное мясо ведут к быстрому набору веса

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Диетолог Анастасия Ефимова рассказала, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы похудеть.

В интервью диетолога   Анастасии Ефимовой прозвучало предупреждение о том, что определенная категория продуктов заставляет людей быстро набирать вес. Продукты, о которых идет речь, являются ультраобработанными. Их общая отличительная характеристика – это изготовление промышленным способом. Такие продукты состоят из компонентов, подвергающихся на производстве обработке, благодаря которой эту еду можно ест без предварительной готовки – максимум, она требует разогрева или заливки кипятком.

Ефимова перечислила«Газете.Ru» наиболее популярные у россиян ультраобработанные продукты:
  • подслащенные напитки
  • послащенные сухие завтраки
  • конфеты
  • упакованные закуски с соленым или сладким вкусом
  • магазинная выпечка
  • лапша быстрого приготовления
  • переработанное мясо.
Диетолог констатировала: сухие завтраки и переработанное мясо, а также другие обработанные продукты ведут к быстрому набору веса, если они регулярно присутствуют в рационе человека.

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«Ультраобработанные продукты содержат много соли, сахара и насыщенного жира, отличаются высокой калорийностью. Доказана связь их потребления с повышенным риском для здоровья и набора жировой массы», - заявила медик.

Эксперт объяснила, что в таких продуктах отсутствуют или содержатся в крайне малых дозах клетчатка, белок, витамины и микроэлементы. В связи с этим усвоение сахара и жира, содержащихся в них, происходит очень быстро, что, в свою очередь, влияет на откладывание жира в теле и рост жировой массы.

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Анастасия Ефимова
Анастасия Ефимова
Здоровье
врач-диетолог
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