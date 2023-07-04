Диетолог Ефимова: сухие завтраки и переработанное мясо ведут к быстрому набору веса

подслащенные напитки

послащенные сухие завтраки

конфеты

упакованные закуски с соленым или сладким вкусом

магазинная выпечка

лапша быстрого приготовления

переработанное мясо.

«Ультраобработанные продукты содержат много соли, сахара и насыщенного жира, отличаются высокой калорийностью. Доказана связь их потребления с повышенным риском для здоровья и набора жировой массы», - заявила медик.

В интервью диетолога Анастасии Ефимовой прозвучало предупреждение о том, что определенная категория продуктов заставляет людей быстро набирать вес. Продукты, о которых идет речь, являются ультраобработанными. Их общая отличительная характеристика – это изготовление промышленным способом. Такие продукты состоят из компонентов, подвергающихся на производстве обработке, благодаря которой эту еду можно ест без предварительной готовки – максимум, она требует разогрева или заливки кипятком.Ефимова перечислила «Газете.Ru» наиболее популярные у россиян ультраобработанные продукты:Диетолог констатировала: сухие завтраки и переработанное мясо, а также другие обработанные продукты ведут к быстрому набору веса, если они регулярно присутствуют в рационе человека.Эксперт объяснила, что в таких продуктах отсутствуют или содержатся в крайне малых дозах клетчатка, белок, витамины и микроэлементы. В связи с этим усвоение сахара и жира, содержащихся в них, происходит очень быстро, что, в свою очередь, влияет на откладывание жира в теле и рост жировой массы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при проблемах с поджелудочной железой не стоит полностью отказываться от жира.

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