Врач-терапевт Тамара Ильинская отметила в беседе с «МедикФорум», что проблема дефицита витаминов бывает тесно связана с образом жизни. В частности, ее могут вызывать злоупотребление алкоголем и курение, несбалансированное питание, диеты, стресс, употребление лекарств, неправильное хранение продуктов, бессонница, недостаток физической активности на свежем воздухе. Кроме того, нехватку витаминов могут обусловливать болезни, в частности, патологии пищеварительных органов.Терапевт Ильинская рассказала о симптомах дефицита разных витаминов.: развитие куриной слепоты, сухость глаз, сухость кожи, сухость слизистых оболочек.: неврологические расстройства, слабость сердечной мышцы, мышечная атрофия, метаболические заболевания.: утомляемость, шелушение кожи, огрубение кожи, воспаление (особенно языка, слизистой оболочки полости рта), головные боли.: потеря аппетита, слабость, воспаление кожи, диарея.: головокружение, боли в животе и желудке, затрудненное глотание, бессонница, усталость, головные боли.: проблемы с кожей, угри, трещины в уголках рта, проблемы с пищеварением, потеря аппетита, раздражительность, беспокойство.: выпадение волос, ломкость ногтей, покраснение кожи, сухость волос, мышечная боль, вялость, потеря веса.: бледность, забывчивость, перепады настроения.): анемия , повреждение нервов, мышечная слабость, головные боли, проблемы с пищеварением, депрессивное настроение.: физическая слабость, боль в суставах, меланхолия, напряжение, судороги икроножных мышц, ослабленная иммунная система, неприятный запах изо рта, кровоточивость десен, плохое заживление ран.: слабые кости, усталость, плохое настроение, депрессия, снижение работоспособности, фибромиалгия , остеопороз.: замедление рефлексов, подергивание мышц, тремор, отсутствие концентрации внимания, нечеткость зрения.: склонность к кровотечениям, повышенная кровопотеря в случае травм.Наиболее точным способом определить нехватку того или иного витамина является анализ крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется солнечный удар.

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