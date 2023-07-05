Терапевт Белова: симптомы солнечного удара могут длиться до нескольких дней

красная шея и голова

головные боли

ригидность шеи

головокружение

проблемы с кровообращением

слабость

звон в ушах

паника

тошнота

учащение пульса

лихорадка.

«Также при перегреве на солнце из-за опухших мозговых оболочек, которые оказывают давление на мозг, возможны судороги, дезориентация, потеря сознания», - предупредила терапевт Белова.

При солнечном ударе человек страдает от воздействия прямых солнечных лучей на голову и шею, раздражающих мозговые оболочки до такой степени, что они воспаляются. При этом люди, оказавшиеся жертвами солнечного удара, не замечают симптомов в течение нескольких часов после того, как это произошло. Терапевт Белова отметила в беседе с «МедикФорум», что особенно серьезно рискуют заполучить перегрев и воспаление мозговых оболочек младенцы и дети, обладатели тонких волос или лысины, люди с плохим кровообращением.Врач назвала типичные симптомы солнечного удара:Медик добавила, что симптомы солнечного удара могут длиться от нескольких часов до нескольких дней – это зависит от человека и состояния его здоровья. Пострадавшим нужно обязательно обращаться к врачу, в противном случае есть риск заполучить менингит.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сердечникам нужно с осторожностью пить воду и другие жидкости в жару.

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