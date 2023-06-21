Терапевт Ильинская: абрикосы помогают нормализовать давление и работу кишечника

«Абрикосы содержат калий – электролит, который играет важную роль в регулировании баланса жидкости в организме и кровяного давления».

По словам терапевта Ильинской, абрикосы содержат достаточное количество бета-каротина, лютеина и зеаксантина – эти вещества являются мощными антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений. В дополнение к антиоксидантам абрикосы содержат флавоноиды, способные уменьшать окислительный стресс, который ассоциируется с разными хроническими заболеваниями, такими как ожирение, болезни сердца и т. д. Вдобавок они насыщены витаминами А, С и Е.Порталу «МедикФорум» терапевт Ильинская рассказала, какую пользу здоровью приносит употребление абрикосов.Витамины А и Е, бета-каротин, лютеин и зеаксантин, содержащиеся в этих фруктах, защищают глаза от окислительного стресса.Благодаря действию антиоксидантов в абрикосах кожа обеспечивается лучшей защитой от действия вредных факторов, включая ультрафиолетовое излучение солнца, курение, грязный воздух.Врач сообщила:Одна чашка (165 г) нарезанных абрикосов содержит 3,3 грамма клетчатки – это количество соответствует 8,6% ежедневной потребности мужчин и 13,2% потребности женщин. Рацион с высоким содержанием клетчатки полезен для развития полезной кишечной флоры и хорошего пищеварения, констатировала врач.Терапевт отметила, что некоторые исследования связывают потребление абрикосов с защитой печени от окислительного стресса, ведущего к ее воспалению.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие влияние может оказывать чеснок на мужское здоровье.

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