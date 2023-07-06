Невролог Соков: неспособность человека улыбнуться может указывать на инсульт

«Первое, что нужно помнить, это мнемоническое правило – УДАР, в котором зашифрованы по первым буквам основные признаки и симптомы, необходимые чтобы понять, что у человека инсульт», - сообщил невролог Петр Соков порталу Pravda.Ru.

«Если после просьбы улыбнуться человек не может этого сделать, его уголки рта остаются опущенными или искривляется рот, необходимо вызывать скорую помощь», - дал совет невролог.

«Если у человека есть сердцебиение, дыхание, он дышит нормально, то никакой дополнительной помощи ему оказывать не нужно. Единственное, что рекомендуется – уложить его в удобное положение на боку», - добавил невролог Соков.

Инсульт является потенциально смертоносным состоянием, при котором прекращается нормальное кровоснабжение головного мозга. Невролог Соков отметил в интервью, что для спасения человека в такой ситуации принципиально важным становится то, как быстро ему оказывается квалифицированная помощь. Но для своевременного обращения к врачам нужно уметь понимать, что ухудшение состояния у человека связано с возникновением инсульта.Итак, вот на что нужно обращать внимание.Медик заявил, что неспособность человека улыбнуться может указывать на инсультПри инсульте человек не может контролировать обе половины тела – например, не может поднимать одновременно две руги или делать ими что-то. Одна половина тела становится неуправляемой.Человек с инсультом не может нормально членораздельно говорить – например, для него становится проблемой полностью назвать свое имя или повторить за кем-то фразу.Решение о помощи должно приниматься быстро. Если проявился хотя бы один из названных выше симптомов, следует вызвать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки могут вызывать опасный для сосудов атеросклероз.

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