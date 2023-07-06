Невролог Соков: неспособность человека улыбнуться может указывать на инсульт
Врач-невролог Петр Соков рассказал о симптомах, позволяющих узнать у человека случившийся инсульт.
Инсульт является потенциально смертоносным состоянием, при котором прекращается нормальное кровоснабжение головного мозга. Невролог Соков отметил в интервью, что для спасения человека в такой ситуации принципиально важным становится то, как быстро ему оказывается квалифицированная помощь. Но для своевременного обращения к врачам нужно уметь понимать, что ухудшение состояния у человека связано с возникновением инсульта.
«Первое, что нужно помнить, это мнемоническое правило – УДАР, в котором зашифрованы по первым буквам основные признаки и симптомы, необходимые чтобы понять, что у человека инсульт», - сообщил невролог Петр Соков порталу Pravda.Ru.
Итак, вот на что нужно обращать внимание.
У– улыбка. Медик заявил, что неспособность человека улыбнуться может указывать на инсульт
«Если после просьбы улыбнуться человек не может этого сделать, его уголки рта остаются опущенными или искривляется рот, необходимо вызывать скорую помощь», - дал совет невролог.
Д – движения. При инсульте человек не может контролировать обе половины тела – например, не может поднимать одновременно две руги или делать ими что-то. Одна половина тела становится неуправляемой.
А – артикуляция. Человек с инсультом не может нормально членораздельно говорить – например, для него становится проблемой полностью назвать свое имя или повторить за кем-то фразу.
Р – решение. Решение о помощи должно приниматься быстро. Если проявился хотя бы один из названных выше симптомов, следует вызвать скорую помощь.
«Если у человека есть сердцебиение, дыхание, он дышит нормально, то никакой дополнительной помощи ему оказывать не нужно. Единственное, что рекомендуется – уложить его в удобное положение на боку», - добавил невролог Соков.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Петр Соков
Здоровье
невролог, алголог, вертебролог
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