Врач Мясников заявил, что травмы носа повышают риск заболеть менингитом
Врач общей практики Александр Мясников предупредил россиян: опасная менингококковая инфекция наиболее быстро распространяется в замкнутых коллективах.
Известный российский популяризатор медицины, терапевт и кардиолог Александр Мясников объяснил, почему жертвами вспышек заболеваемости менингитом часто становятся молодые люди. Врач обратил внимание на то, что молодежи в лице студентов или военнослужащих бывает свойственно находиться коллективами в замкнутых пространствах.
«Вспышки часты у студентов колледжей и в военных казармах. Нахождение в тесных коллективах, даже в семье с носителями менингококков резко увеличивает шанс заражения. Передача идет воздушно-капельным путем», - рассказал доктор Мясников в Telegram.
Пребывание в обособленных сообществах, где люди постоянно контактируют друг с другом, врач назвал фактором номер один в плане риска заразиться и тяжело заболеть менингитом.
Также известный российский доктор перечислил другие факторы, увеличивающие вероятность заражения опасной инфекцией: в частности, Мясников заявил, что риск заболеть менингитом повышают травмы носа.
- Врожденный недостаток белков, которые обеспечивают укрепление иммунной системы.
- Удаленная селезенка.
- Курение.
- Травмы носа.
- Подверженность ОРВИ.
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Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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