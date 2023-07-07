Врач Мясников заявил, что травмы носа повышают риск заболеть менингитом

«Вспышки часты у студентов колледжей и в военных казармах. Нахождение в тесных коллективах, даже в семье с носителями менингококков резко увеличивает шанс заражения. Передача идет воздушно-капельным путем», - рассказал доктор Мясников в Telegram.

Врожденный недостаток белков, которые обеспечивают укрепление иммунной системы.

Удаленная селезенка.

Курение.

Травмы носа.

Подверженность ОРВИ.

Известный российский популяризатор медицины, терапевт и кардиолог Александр Мясников объяснил, почему жертвами вспышек заболеваемости менингитом часто становятся молодые люди. Врач обратил внимание на то, что молодежи в лице студентов или военнослужащих бывает свойственно находиться коллективами в замкнутых пространствах.Пребывание в обособленных сообществах, где люди постоянно контактируют друг с другом, врач назвал фактором номер один в плане риска заразиться и тяжело заболеть менингитом.Также известный российский доктор перечислил другие факторы, увеличивающие вероятность заражения опасной инфекцией: в частности, Мясников заявил, что риск заболеть менингитом повышают травмы носа.Наиболее эффективным средством защиты от заражения менингококковой инфекции является вакцинация.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может помочь защититься от внезапной сердечной смерти.

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