Врач Мясников заявил, что травмы носа повышают риск заболеть менингитом

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Врач общей практики Александр Мясников предупредил россиян: опасная менингококковая инфекция наиболее быстро распространяется в замкнутых коллективах.

Известный российский популяризатор медицины, терапевт и кардиолог Александр Мясников объяснил, почему жертвами вспышек заболеваемости менингитом часто становятся молодые люди. Врач обратил внимание на то, что молодежи в лице студентов или военнослужащих бывает свойственно находиться коллективами в замкнутых пространствах.

«Вспышки часты у студентов колледжей и в военных казармах. Нахождение в тесных коллективах, даже в семье с носителями менингококков резко увеличивает шанс заражения. Передача идет воздушно-капельным путем», - рассказал доктор Мясников в Telegram.

Пребывание в обособленных сообществах, где люди постоянно контактируют друг с другом, врач назвал фактором номер один в плане риска заразиться и тяжело заболеть менингитом.

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Также известный российский доктор перечислил другие факторы, увеличивающие вероятность заражения опасной инфекцией: в частности, Мясников заявил, что риск заболеть менингитом повышают травмы носа.
  • Врожденный недостаток белков, которые обеспечивают укрепление иммунной системы.
  • Удаленная селезенка.
  • Курение.
  • Травмы носа.
  • Подверженность ОРВИ.
Наиболее эффективным средством защиты от заражения менингококковой инфекции является вакцинация.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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Теги : менингит, заражение, Александр Мясников
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