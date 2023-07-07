Врач Напалков: защиту от внезапной сердечной смерти дают обследования после 40 лет
Врач-кардиолог Дмитрий Напалков: внезапная сердечная смерть может случиться у людей с аритмией.
Доктор медицинских наук Дмитрий Напалков заявил, что жертвой внезапной сердечной смерти может стать практически любой человек независимо от возраста, социального статуса и спортивной подготовки.
«Проблема с внезапной сердечной смертью заключается в том, что может умереть каждый», - сказал специалист в комментарии для Pravda.Ru.
Говоря о причинах этого тяжелого события, врач Напалков отметил, что их может быть много – нередко к этому ведут невыявленные у человека патологии сердечнососудистой сферы, которые могут быть врожденными и унаследованными. Как результат таких патологий сердечная смерть может возникать в обстоятельствах стресса или высоких нагрузок.
Кардиолог назвал наиболее частые причины внезапной сердечной смерти:
- инфаркт
- тромбоэмболия легочной артерии
- аритмия.
«Необходимо проходить обследование для того, чтобы знать определенные ключевые показатели и вовремя выявлять те вещи, которые лежат на поверхности», - резюмировал эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ради сохранения здоровья сердца и сосудов врачи рекомендуют отказаться от употребления выпечки.
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Дмитрий Напалков
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук
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