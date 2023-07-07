Врач Напалков: защиту от внезапной сердечной смерти дают обследования после 40 лет

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проблемы с сердцем

Врач-кардиолог Дмитрий Напалков: внезапная сердечная смерть может случиться у людей с аритмией.

Доктор медицинских наук Дмитрий Напалков заявил, что жертвой внезапной сердечной смерти может стать практически любой человек независимо от возраста, социального статуса и спортивной подготовки.

«Проблема с внезапной сердечной смертью заключается в том, что может умереть каждый», - сказал специалист в комментарии для Pravda.Ru.

Говоря о причинах этого тяжелого события, врач Напалков отметил, что их может быть много – нередко к этому ведут невыявленные у человека патологии сердечнососудистой сферы, которые могут быть врожденными и унаследованными. Как результат таких патологий сердечная смерть может возникать в обстоятельствах стресса или высоких нагрузок.

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Кардиолог назвал наиболее частые причины внезапной сердечной смерти:
  • инфаркт
  • тромбоэмболия легочной артерии
  • аритмия.
Врач Напалков констатировал, что защиту от внезапной сердечной смерти дают периодические обследования после 40 лет. Людям этого возраста медик порекомендовал регулярно посещать кардиолога

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«Необходимо проходить обследование для того, чтобы знать определенные ключевые показатели и вовремя выявлять те вещи, которые лежат на поверхности», - резюмировал эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ради  сохранения здоровья сердца и сосудов врачи рекомендуют отказаться от употребления выпечки.

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Дмитрий Напалков
Дмитрий Напалков
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук
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