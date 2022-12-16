Профессор Никифоров дал совет о первых действиях при гриппе

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заболевание

Ученый-инфекционист Владимир Никифоров советует при заболевании гриппом не торопиться сбивать температуру.

Профессор Никифоров рассказал в интервью, какими должны быть первые действия при возникновении характерного недомогания, позволяющего заподозрить грипп.

«Первым делом при признаках гриппа нужно обеспечить постельный режим», - отметил медик, беседуя с «Лентой.ру».

Никифоров добавил, что одним из характерных проявлений гриппа является быстрое и резкое повышение температуры. Если в течение короткого времени у человека возникли сильный жар, лихорадка, то ему нужно лечь в постель, пить много жидкости, а также вызвать участкового врача, чтобы тот назначил соответствующие лекарства, заявил инфекционист.
Никифоров дал совет не сбивать температуру тела, если она не превышает показателя в 38 с половиной градусов.

«Температуру нужно снижать всякими жаропонижающими, только если она выше 38,5, потому что лихорадка – это защитная реакция организма», - уточнил профессор.

Ученый добавил, что высокая температура говорит о максимально эффективной работе иммунной системы. Вирус в теле гибнет, когда градусник показывает 38. Никифоров порекомендовал снижать температуру лекарствами, когда она достигает 39 градусов.

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Говоря о препаратах для лечения гриппа, специалист посоветовал использовать противовирусные средства на базе технологически обработанных антител.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильная дозировка лекарств может стать главной ошибкой в лечении гриппа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Владимир Никифоров
Владимир Никифоров
Здоровье
врач-инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор
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