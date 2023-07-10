Терапевт Чернышова: недосып является одной из самых частых ошибок гипертоников

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бессонница

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, гипертоники часто недооценивают опасность недосыпа.

Врач Чернышова рассказала, какие две ошибки допускаются гипертониками особенно часто. В частности, ошибкой врач назвала отказ людей с гипертонией от физических нагрузок.

«Частая ошибка гипертоников – это не заниматься физической активностью, не гулять, не делать зарядку или какие-то аэробные нагрузки», – сказала Надежда Чернышова, беседуя с «Москвой 24».

Медик объяснила, что благодаря физнагрузкам тренируются не только мышцы, но и сосуды, происходит улучшение состояния сосудистой стенки. В то же время специалист отметила, что физическая активность должна практиковаться только при нормальном давлении, не повышенном. Для нормализации давления необходимо регулярно принимать назначенные препараты.

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Одной из самых частых ошибок гипертоников терапевт считает недосып. Чернышова подчеркнула, что именно на гипертониках крайне негативно сказывается недостаток сна.

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«Когда человек недостаточно спит, это сильно отражается на его нервной системе. Во многом перенапряжение последней сказывается на тонусе сосудов и может способствовать повышению давления», – констатировала врач.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : гипертония, ошибки, Надежда Чернышова
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