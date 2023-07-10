Терапевт Чернышова: недосып является одной из самых частых ошибок гипертоников

«Частая ошибка гипертоников – это не заниматься физической активностью, не гулять, не делать зарядку или какие-то аэробные нагрузки», – сказала Надежда Чернышова, беседуя с «Москвой 24».

«Когда человек недостаточно спит, это сильно отражается на его нервной системе. Во многом перенапряжение последней сказывается на тонусе сосудов и может способствовать повышению давления», – констатировала врач.

Врач Чернышова рассказала, какие две ошибки допускаются гипертониками особенно часто. В частности, ошибкой врач назвала отказ людей с гипертонией от физических нагрузок.Медик объяснила, что благодаря физнагрузкам тренируются не только мышцы, но и сосуды, происходит улучшение состояния сосудистой стенки. В то же время специалист отметила, что физическая активность должна практиковаться только при нормальном давлении, не повышенном. Для нормализации давления необходимо регулярно принимать назначенные препараты.Одной из самых частых ошибок гипертоников терапевт считает недосып. Чернышова подчеркнула, что именно на гипертониках крайне негативно сказывается недостаток сна.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиолог Нана Погосова рассказала о продуктах , ведущих к увеличению липидных наслоений в сосудах.

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