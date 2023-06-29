Терапевт Чернышова: отказ от мяса у пожилых людей способствует переломам

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пожилая женщина моет овощи

По словам терапевта Надежды Чернышовой. Пожилым людям вредно не есть мясо.

Терапевт Чернышова констатировала, что мясо необходимо пожилому организму как источник белка.

«С возрастом белок в организме быстрее расходуется и медленнее формируется. Мясо является его основным источником», - отметила врач в беседе с «Москвой 24».

Отказ от мяса у пожилых людей способствует потере мышечной массы, а также переломам, предупредила терапевт Чернышова.
Медик заявила, что, не получая в нужном количестве белок, люди старшего поколения теряют мышечную массу. Это, в свою очередь, негативно сказывается на управлении телом, балансе, походке. Может дойти до того, что возникнет шаткость, ухудшится способность удерживать равновесие без специальных усилий. В таких обстоятельствах возникает риск падений, перелома шейки бедра.

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Надежда Чернышова посоветовала есть мясо, более легкое для усвоения.

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«Мясо можно употреблять в виде не очень жирного фарша, без сильной жарки. Как минимум птицу или рыбу есть нужно», – сказала специалистка.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потеря аппетита может быть одним из симптомов рака поджелудочной железы.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
ЗОЖ
врач-терапевт
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Теги : отказ от мяса, пожилые люди, Надежда Чернышова
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