Врач Чернышова заявила о появлении тромбов в дни магнитных бурь

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дни магнитных бурь

По словам терапевта Надежды Чернышовой, в периоды магнитных бурь в человеческом организме могут формироваться холестериновые бляшки и тромбы.

9 января на Солнце произошла мощная вспышка плазмы – такие вспышки и вызывают на Земле появление магнитных бурь (колебаний магнитного пола). Некоторые люди отличаются чувствительностью к магнитным бурям, испытывают ухудшение самочувствия, выражающееся в разных неблагополучных симптомах. В частности, плохо переносят магнитные колебания пациенты с сосудистыми патологиями.

«У людей с заболеваниями сердца и сосудов понижается либо повышается артериальное давление. Нередко все это сопровождается болевыми ощущениями в области груди или головной болью», - объяснила Чернышова.

Беседуя с «Вечерней Москвой», врач добавила, что дни магнитных бурь могут быть опасными не только для гипертоников или людей со слабыми сосудами. В категорию риска также входят те, у кого имеются нарушения свертываемости крови.

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«В организме в период магнитных бурь могут образовываться тромбы, холестериновые бляшки», - заявила терапевт.

Надежда Чернышова отметила, что вышеназванным категориям лучше заранее отслеживать периоды солнечных вспышек и подготавливать организм к ним. В частности, нужно пить достаточно жидкости, исключать из рациона все острое и пряное, принимать назначенные врачом препараты, больше отдыхать.

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Надежда Чернышова
Надежда Чернышова
Здоровье
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