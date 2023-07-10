Кардиолог Шехян: людям с болезнями сердца вредны каши с солью и сливочным маслом

«К сожалению, существует культура приготовления каш, приправленных сливочным маслом, зажаркой. Так они становятся гораздо менее полезными. Правильная каша для сердечника должна быть без холестерина, то есть без сливочного масла», - констатировал медик.

«Рекомендация для правильного питания одна: меньше жареного, жирного, побольше приготовленного на пару», - подчеркнул эксперт.

Кардиолог Шехян рассказал, что некоторые способы приготовления каш делают это в общем хорошее блюдо вредным для сердечников. В частности, врач назвал вредным для людей с болезнями сердца стремление улучшать вкус каш добавлением сливочного маслаГрант Шехян добавил, что сокращение употребляемых жиров способствует уменьшению бляшек, покрывающих стенки сосудов. В результате происходит оздоровление сосудов.Также кардиолог Шехян указал на то, что людям с болезнями сердца вредны каши с солью. Врач считает, что правильнее всего приучатьсебя есть пищу, не содержащую соли. В качестве усилителей вкуса можно добавлять кунжут или зелень.Помимо этого, кардиолог Шехян рекомендует не использовать каши как гарниры – их следует рассматривать как основное блюдо. Особенно вредно сочетать каши с жареным и жирным мясом.Вдобавок сердечникам следует употреблять каши, приготовленные из предварительно замоченного (запаренного)), а не из сваренного зерна. Термическая обработка лишает его многих полезных веществ, включая белок. Об этом кардиолог проинформировал портал «Доктор Питер».Ранее портал MedikForum.ru писал о самых частых ошибках , совершаемых гипертониками

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.