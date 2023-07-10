Кардиолог Шехян: людям с болезнями сердца вредны каши с солью и сливочным маслом
Каши, в которые добавляются соль или сливочное масло, могут вредить организму людей с болезнями сердца, заявил кардиолог Грант Шехян.
Кардиолог Шехян рассказал, что некоторые способы приготовления каш делают это в общем хорошее блюдо вредным для сердечников. В частности, врач назвал вредным для людей с болезнями сердца стремление улучшать вкус каш добавлением сливочного масла
«К сожалению, существует культура приготовления каш, приправленных сливочным маслом, зажаркой. Так они становятся гораздо менее полезными. Правильная каша для сердечника должна быть без холестерина, то есть без сливочного масла», - констатировал медик.
Грант Шехян добавил, что сокращение употребляемых жиров способствует уменьшению бляшек, покрывающих стенки сосудов. В результате происходит оздоровление сосудов.
Также кардиолог Шехян указал на то, что людям с болезнями сердца вредны каши с солью. Врач считает, что правильнее всего приучать
себя есть пищу, не содержащую соли. В качестве усилителей вкуса можно добавлять кунжут или зелень.
Помимо этого, кардиолог Шехян рекомендует не использовать каши как гарниры – их следует рассматривать как основное блюдо. Особенно вредно сочетать каши с жареным и жирным мясом.
«Рекомендация для правильного питания одна: меньше жареного, жирного, побольше приготовленного на пару», - подчеркнул эксперт.
Вдобавок сердечникам следует употреблять каши, приготовленные из предварительно замоченного (запаренного)), а не из сваренного зерна. Термическая обработка лишает его многих полезных веществ, включая белок. Об этом кардиолог проинформировал портал «Доктор Питер».
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Грант Шехян
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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