Кардиолог Кореневич назвала «самый вредный продукт» в будничном рационе

«Спреды - по сути, трансжиры, которые более опасны, чем сливочное масло. Лучше исключите их из своего рациона раз и навсегда», - поделилась советом Кореневич.

Врач высказалась о том, что считает «самым вредным продуктом» в будничном рационе людей аналоги сливочного масла, также известные как спреды. В таких заменителях содержится гораздо меньше насыщенных жиров, чем в сливочном масле. Тем не менее, их общее влияние на организм и здоровье может быть очень негативным, подчеркивает Анна Кореневич.Кардиолог заметила, что при употреблении подобных спредов пищеварительная система получает ненужные и потенциально опасные трансжиры.Медик добавила, что сливочное масло бывает противопоказано при остром панкреатите. В остальных случаях качественное масло в небольших дозах может приносить много пользы. Прежде всего, жир необходим организму для усвоения витаминов. Кроме того, в самом сливочном масле содержатся витамины (в частности, А и D). Кусочек масла может обеспечить длительное чувство сытости, препятствуя перееданию.Что касается его аналогов, Кореневич добавила, что нужно всегда внимательно изучать информацию о составе продуктов и избегать еды, содержащей спреды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач рассказал о входящем в состав мороженого пальмовом масле.