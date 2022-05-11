Кардиолог Кореневич назвала «самый вредный продукт» в будничном рационе

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мазать хлеб маслом

Заменители сливочного масла – спреды – очень вредны для организма, констатирует кардиолог Анна Кореневич.

Врач высказалась о том, что считает «самым вредным продуктом» в будничном рационе людей аналоги сливочного масла, также известные как спреды. В таких заменителях содержится гораздо меньше насыщенных жиров, чем в сливочном масле. Тем не менее, их общее влияние на организм и здоровье может быть очень негативным, подчеркивает Анна Кореневич.

Кардиолог заметила, что при употреблении подобных спредов пищеварительная система получает ненужные и потенциально опасные трансжиры.

«Спреды - по сути, трансжиры, которые более опасны, чем сливочное масло. Лучше исключите их из своего рациона раз и навсегда», - поделилась советом Кореневич.

Медик добавила, что сливочное масло бывает противопоказано при остром панкреатите. В остальных случаях качественное масло в небольших дозах может приносить много пользы. Прежде всего, жир необходим организму для усвоения витаминов. Кроме того, в самом сливочном масле содержатся витамины (в частности, А и D). Кусочек масла может обеспечить длительное чувство сытости, препятствуя перееданию.

Что касается его аналогов, Кореневич добавила, что нужно всегда внимательно изучать информацию о составе продуктов и избегать еды, содержащей спреды.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач рассказал о входящем в состав мороженого пальмовом масле.
Анна Кореневич
Анна Кореневич
ЗОЖ
кардиолог, кандидат медицинских наук
Теги : вредные продукты, опасность для здоровья, Анна Кореневич