Кардиолог Соколов назвал наиболее вредные для сердца каши
По данным кардиолога Дениса Соколова, каши, подразумевающие не варку, а быстрое приготовление путем заливки кипятком, могут вредить работе сердца.
Каши, которые можно быстро приготовить, кажутся хорошим способом перекусить на работе или позавтракать в условиях нехватки времени. Но кардиолог Соколов предупредил в интервью, что регулярное употребление таких продуктов может поспособствовать метаболическим нарушениям и развитию ассоциированных болезней.
«Все каши быстрого приготовления, как и шлифованный рис или изделия из белой рафинированной муки вредят здоровью сердца», - сказал Соколов «Газете.Ru».
Врач объяснил, что для изготовления продукта используются измельченные крупы, которые в таком виде становятся богатым источником углеводов, провоцирующих голод и повышающих риски переедания, жироотложения, лишних килограммов. Большой минус смесей быстрого приготовления в том, что они лишены клетчатки, которая тормозит всасывание сахара и холестерина в кровь.
Вдобавок в подобных кашах могут содержаться консерванты, красители или ароматизаторы.
«Не следует употреблять быстрорастворимые каши чаще одного раза в три дня», - поделился советом медик.
Соколов добавил, что из-за обилия крахмала в них могут возникать диарея, вздутие, чрезмерное газообразование, а также слабость и сонливость. Этот компонент быстрых каш негативно влияет на состояние кишечника, ухудшает состояние микрофлоры, не дает нормально всасываться витаминам и микроэлементам.
Эксперт резюмировал, что пользу организму приносят только продукты и блюда, содержащие цельные зерна, содержащие следы оболочки, поскольку именно она наиболее витаминизирована.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой сок помогает уменьшать холестериновые бляшки в кровеносных артериях.
Денис Соколов
ЗОЖ
врач-кардиолог, кандидат медицинских наук
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