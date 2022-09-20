Кардиолог Соколов назвал наиболее вредные для сердца каши

«Все каши быстрого приготовления, как и шлифованный рис или изделия из белой рафинированной муки вредят здоровью сердца», - сказал Соколов «Газете.Ru».

«Не следует употреблять быстрорастворимые каши чаще одного раза в три дня», - поделился советом медик.