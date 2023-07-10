Доктор Петерсен: недосып и обработанные продукты могут вести к раку кишечника

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Рак кишечника все чаще выявляется среди людей моложе 50 лет.

Доктор Кэтрин Петерсен, адъюнкт-профессор медицины отделения медицинской онкологии Медицинской школы Вашингтонского университета, рассказала в интервью Mirror, что на подверженность раку кишечника влияет недосып. По словам медика, отсутствие необходимого количества сна ослабляет иммунную систему, уменьшает ее способность противостоять процессам, которые могут вести к опухолям.

«Достаточное количество сна каждую ночь очень важно. Для среднего взрослого человека это около семи-восьми часов в сутки. Такой сон поддерживает надлежащее функционирование иммунной системы, особенно той ее части, которая борется с развитием рака», - сообщила специалист.

Также, добавила доктор Петерсен, существуют «недвусмысленные данные» о том, что к раку кишечника могут вести обработанные продукты, готовые к употреблению и упакованные.

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«Необходимо избегать обработанных пищевых продуктов, свести к минимуму красное мясо и есть как можно больше фруктов, овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это снижает вероятность рака толстой кишки», - констатировала эксперт.

Другим фактором, серьезно повышающим риск этого заболевания, является ожирение. По данным доктора Петерсен,  у людей, которые страдали ожирением в молодом возрасте, впоследствии, даже если они теряли вес, риск колоректального рака все равно оставался повышенным. Чтобы противостоять ожирению, необходимо регулярно практиковать физическую активность – людям нужно делать физические упражнения, чтобы их сердце билось быстрее, чем обычно, в течение примерно получаса.

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Каковы симптомы рака кишечника?
  • Изменения в стуле, такие как более мягкий стул, диарея или запор, которые не являются обычными для человека.
  • Учащение позывов в туалет
  • Кровь в стуле, из-за которой он может выглядеть черным.
  • Кровотечение из ректальной области.
  • Ощущение позывов к дефекации после посещения туалета.
  • Боль в животе.
  • Вздутие.
  • Непроизвольное похудение.
  • Чувство сильной усталости без причины.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что физическая активность помогает «лечит» запор.

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