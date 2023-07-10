Доктор Петерсен: недосып и обработанные продукты могут вести к раку кишечника
Рак кишечника все чаще выявляется среди людей моложе 50 лет.
Доктор Кэтрин Петерсен, адъюнкт-профессор медицины отделения медицинской онкологии Медицинской школы Вашингтонского университета, рассказала в интервью Mirror, что на подверженность раку кишечника влияет недосып. По словам медика, отсутствие необходимого количества сна ослабляет иммунную систему, уменьшает ее способность противостоять процессам, которые могут вести к опухолям.
«Достаточное количество сна каждую ночь очень важно. Для среднего взрослого человека это около семи-восьми часов в сутки. Такой сон поддерживает надлежащее функционирование иммунной системы, особенно той ее части, которая борется с развитием рака», - сообщила специалист.
Также, добавила доктор Петерсен, существуют «недвусмысленные данные» о том, что к раку кишечника могут вести обработанные продукты, готовые к употреблению и упакованные.
«Необходимо избегать обработанных пищевых продуктов, свести к минимуму красное мясо и есть как можно больше фруктов, овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки. Это снижает вероятность рака толстой кишки», - констатировала эксперт.
Другим фактором, серьезно повышающим риск этого заболевания, является ожирение. По данным доктора Петерсен, у людей, которые страдали ожирением в молодом возрасте, впоследствии, даже если они теряли вес, риск колоректального рака все равно оставался повышенным. Чтобы противостоять ожирению, необходимо регулярно практиковать физическую активность – людям нужно делать физические упражнения, чтобы их сердце билось быстрее, чем обычно, в течение примерно получаса.
Каковы симптомы рака кишечника?
- Изменения в стуле, такие как более мягкий стул, диарея или запор, которые не являются обычными для человека.
- Учащение позывов в туалет
- Кровь в стуле, из-за которой он может выглядеть черным.
- Кровотечение из ректальной области.
- Ощущение позывов к дефекации после посещения туалета.
- Боль в животе.
- Вздутие.
- Непроизвольное похудение.
- Чувство сильной усталости без причины.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий