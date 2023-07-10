Терапевт Белова: физическая активность влияет на перистальтику и «лечит» запор

«Если кишечник опорожняется реже трех раз в неделю, возможно, у вас запор. Старайтесь есть больше клетчатки, которая содержится во фруктах, овощах и крупах, пить достаточно воды и выполняйте физические упражнения, чтобы помочь своему кишечнику», - поделилась медик.

Терапевт Белова рассказала в беседе с «МедикФорум», что. на деятельность кишечника, его перистальтику влияет широкий спектр факторов. Если взять двух человек и кормить совершенно одинаково, посещение туалета у них все равно будет различаться.В то же время опорожнение кишечника у каждого человека будет тяготеть к определенным привычкам. По словам терапевта, большинство людей имеют «довольно регулярный характер стула» и посещают туалет в одно время каждый день. В свою очередь, образ жизни и питание могут влиять на привычки кишечника. Физическая активность, например, полезна для поддержания регулярного опорожнения: она положительно влияет на перистальтику и «лечит» запор.Александра Белова отметила, что изменения привычек кишечника могут сигнализировать о внутренних болезнях. Так, воспалительное заболевание кишечника или дивертикулярная болезнь сопровождаются частыми жидким дефекациями. Кроме того, изменения «обычных ритуалов» кишечника (например, более частое посещение туалета) могут возникать при развитии опухоли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие психологические проблемы могут мешать похудению.

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