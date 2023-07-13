Врач Малинникова: объятия и питье из одного стакана ведут к заражению менингитом

«Инфекция менингококка может передаваться при очень близком контакте, включая поцелуи, объятия и потребление напитков из одного стакана или бутылки», - заявила Елена Малинникова в пресс-центре НСН.

Эксперты с тревогой констатируют, что в России растет число случаев заражения менингококковой инфекцией, способной приводить к развитию менингита. Менингококк является патогенной бактерией – помимо менингита, он может провоцировать развитие сепсиса. Наиболее тяжелой формой менингококковой инфекции является менингококцемия, при которой происходит бурное прогрессирование заболевания с высоким риском смерти всего в течение 24 часов с момента заражения.Врач Малинникова констатировала, что россиянам следует помнить о риске заражения менингококковой инфекцией с последующим менингитом и предпринимать меры для своей защиты – избегать близких контактов, тщательно соблюдать личную гигиену с использованием индивидуальных вещей и предметов.В многолюдных местах совсем не лишним будет носить маску, поскольку менингококк разносится воздушно-капельным путем и проникает в дыхательные пути.Говоря о признаках заражения менингококком, Малинникова указала на очень сильные головные боли, а также на мышечные боли, светобоязнь. Кроме того, может возникать сильнейшее напряжение затылочных мышц, не позволяющее наклонять голову. При этих симптомах нужно обязательно вызывать скорую помощь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях для человека повышается риск заразиться менингококковой инфекцией и заболеть менингитом.

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