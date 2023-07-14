Невролог Куваев: вторичные головные боли могут указывать на опухоль мозга

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головная боль

Врач-невролог Валерий Куваев: сильные головные боли, пусть и редкие, требуют обращения к врачу.

Невролог Куваев рассказал в интервью, что чаще всего при жалобах на головную боль люди страдают от первичных головных болей. Этот тип болей не представляет опасности для жизни – как правило, речь идет о головной боли напряжения или мигрени.

«К первичным относится 90% всех головных болей – это ответ на определенные сигналы в нервной системе. В данном случае речь идет не о повреждениях, а о химических процессах», - отметил Валерий Куваев, беседуя с «Вечерей Москвой».

Головная боль напряжения обычно начинает беспокоить своих жертв во второй половине дня, становясь последствием стресса, волнения, психоэмоциональных нагрузок. Она вызывает ощущения сдавливания, стеснения головы и нередко описывается пациентами как терпимая.

При мигрени, как уточнил невролог, болевые ощущения возникают в лице, за глазом.

Что касается вторичный болей, то они возникают как симптом какой-то патологии.

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«Вторичные головные боли могут указывать на опухоль мозга, инсульт, менингит и так далее».

При возникновении этого типа болей нужно обязательно обращаться к врачу и обследоваться, подчеркнул Куваев. В частности, таким болям свойственно очень интенсивное дискомфортное ощущение: такая сильная боль способна выбить человека из привычного режима.

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«Также стоит насторожиться, если головные боли появляются до 10 дней в месяц и сопровождаются головокружением, слабостью в руке, состоянием оглушенности и прочими симптомами», - резюмировал невролог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что к головной боли может вести злоупотребление солью.

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Валерий Куваев
Валерий Куваев
Здоровье
врач-невролог
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