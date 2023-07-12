Врач Белова: головные боли и частые позывы в туалет возможны при злоупотреблении солью

Физиологически организм нуждается в соли, как и в других микроэлементах, заметила эксперт. Но при злоупотреблении солью могут происходить изменения, ведущие к некоторым нарушениям. В беседе с «МедикФорм» терапевт Белова сообщила, что. при злоупотреблении солью возможны головные боли и частые позывы в туалет, а также другие проблемы.Специалистка напомнила, что высокое артериальное давление является одним из последствий чрезмерного потребления соли. Заметив, что кровяное давление стало немного повышенным, первое, что нужно сделать – изменить рацион, сократить соль.Если вы стали чаще страдает от головных болей, это может быть связано с потреблением соли, пояснила эксперт. На подверженность головным болям влияют колебания артериального давления, его повышение.По словам специалистки, пристрастие к соли автоматически усиливает жажду и дополнительный прием жидкости заставляет почки работать с большей нагрузкой. Впрочем, почки и без такого питья стараются вы вести излишки соли с мочой, вынуждая чаще хотеть в туалет.Злоупотребление солью может вести к обезвоживанию организма, который избавляется от лишней соли вместе с жидкостью (мочой). Когда мозгу не хватает влаги, возникают проблемы с концентрацией внимания и быстротой реакций.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты препятствуют появлению утренних отеков.

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