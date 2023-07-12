Врач Белова: головные боли и частые позывы в туалет возможны при злоупотреблении солью
Когда мы злоупотребляем солью, тело может реагировать на ее избыток весьма неприятными симптомами, заявила врач-терапевт Александра Белова.
Физиологически организм нуждается в соли, как и в других микроэлементах, заметила эксперт. Но при злоупотреблении солью могут происходить изменения, ведущие к некоторым нарушениям. В беседе с «МедикФорм» терапевт Белова сообщила, что. при злоупотреблении солью возможны головные боли и частые позывы в туалет, а также другие проблемы.
Повышенное давление. Специалистка напомнила, что высокое артериальное давление является одним из последствий чрезмерного потребления соли. Заметив, что кровяное давление стало немного повышенным, первое, что нужно сделать – изменить рацион, сократить соль.
Частая головная боль. Если вы стали чаще страдает от головных болей, это может быть связано с потреблением соли, пояснила эксперт. На подверженность головным болям влияют колебания артериального давления, его повышение.
Частые позывы к мочеиспусканию. По словам специалистки, пристрастие к соли автоматически усиливает жажду и дополнительный прием жидкости заставляет почки работать с большей нагрузкой. Впрочем, почки и без такого питья стараются вы вести излишки соли с мочой, вынуждая чаще хотеть в туалет.
Проблемы с концентрацией внимания. Злоупотребление солью может вести к обезвоживанию организма, который избавляется от лишней соли вместе с жидкостью (мочой). Когда мозгу не хватает влаги, возникают проблемы с концентрацией внимания и быстротой реакций.
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